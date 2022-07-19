Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенном курсе покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка Республики Казахстан на 19 июля 2022 года (на 09:20), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 484,18 (+3,81), к евро – 491,64 (+9,49), к рублю – 8,57 (+0,22). Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 497 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 489 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 498 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,8 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,62 тенге, продажи – 7,8 тенге. Читайте также В Казахстане молоко за год подорожало на 22% Более 8 млн долларов пытались вывезти из Казахстана с начала года Курс доллара снова вырос на торгах

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