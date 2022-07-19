Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка Республики Казахстан, курс тенге к доллару составляет 484,18 (+3,81), к евро – 491,64 (+9,49), к рублю – 8,57 (+0,22).
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 482 тенге, продажи – 486 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 492 тенге, продажи – 497 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 484 тенге, продажи – 489 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 491 тенге, продажи – 498 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,5 тенге, продажи – 7,8 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 488 тенге, продажи – 495 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,62 тенге, продажи – 7,8 тенге.