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Казахстан по уровню преступности занял 47-е место в мире

рейтинг Казахстана по уровню преступности Фото: Zakon.kz
В рейтинге стран по уровню преступности по итогам первого полугодия текущего года Казахстан занял 47-е место из 142. Индекс страны составил 53,04, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в finprom.kz, с начала года в стране зарегистрировали 87,1 тыс. правонарушений — на 1,1% больше, чем годом ранее.

Согласно официальной статистике, по итогам первого полугодия текущего года уровень правонарушений в расчете на 10 тыс. человек составил 91,5, против 91,8 годом ранее.

Больше всего правонарушений было зафиксировано в Алматы: 19,4 тыс., плюс сразу 40,3% за год. В тройке антилидеров также оказались столица (9 тыс. правонарушений) и Алматинская область (8,4 тыс. правонарушений).

Меньше всего уголовных правонарушений зарегистрировали в Кызылординской области: 1,9 тыс. — на 5,2% меньше, чем годом ранее.

В тройке антилидеров также оказались столица и Западно-Казахстанская область. Лучший показатель — по крайней мере, официально — отмечен в Туркестанской области: 32,2 правонарушения на 10 тыс. жителей региона.

Открывают рейтинг с самым высоким уровнем преступности в мире Венесуэла, Папуа — Новая Гвинея и Афганистан, замыкает Катар.

Согласно рейтингу, уровень преступности выше, чем в Казахстане, среди стран СНГ наблюдается в Беларуси и Кыргызстане, а ниже — в Молдове, Украине, России, Узбекистане и Азербайджане.

Так, Кыргызстан находится на 36-м месте, Беларусь – на 32-м, Украина – на 69-м, Россия – на 94-м, Узбекистан – на 104-м, Азербайджан – на 111-м.

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Лариса Черненко
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