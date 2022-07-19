Казахстанские борцы-вольники хорошо проявили себя на турнире в Тунисе

В Тунисе завершился международный турнир по вольной борьбе. Представители сборной Казахстана заработали семь медалей, что в итоге дало им третье общекомандное место, передает Zakon.kz.

На этих рейтинговых состязаниях золотые медали в активе Азамата Даулетбекова (до 86 кг) и Абды-Манапа Байгенжеева (до 92 кг), сообщает пресс-служба НОК.

Серебряными призерами стали Талгат Сырбаз (до 70 кг), Болат Сакаев (до 79 кг) и Мамед Ибрагимов (до 97 кг).

Медали бронзового достоинства примерили Адлан Аскаров (до 65 кг) и Алишер Ергали (до 125 кг).

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