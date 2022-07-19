Должностные лица будут проходить биометрическую идентификацию

Комитет государственных доходов подготовил изменения и дополнения в правила и сроки реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования НДС на основании информационной системы электронных счетов-фактур с применением системы управления рисками, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается использование средств биометрической идентификации и оповещения о необходимости подтверждения личности должностных лиц для вывода недобросовестных предпринимателей из теневого сектора и нейтрализации фирм-однодневок в рамках реализации пилотного проекта по совершенствованию администрирования НДС на основании ИС электронных счетов-фактур.

Планируется, что идентификация личности руководителя с использованием средств биометрической идентификации будет доступна:

в электронном виде – посредством web-приложения «Кабинет налогоплательщика»;

на бумажном носителе в явочном порядке – посредством информационной системы органов государственных доходов.

По данным КГД, указанные изменения позволят идентифицировать личность руководителя при предоставлении пояснения на уведомление об устранении нарушений, выявленных органами госдоходов по результатам камерального контроля.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 1 августа.