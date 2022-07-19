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В WhatsApp можно будет реагировать на статусы

WhatsApp для Android, эмодзи Фото: pixabay
В мессенджере WhatsApp для Android появится возможность реагировать на статус эмодзи, сообщает Zakon.kz.

По информации Wabetainfo, WhatsApp планирует ввести восемь эмодзи, которые будут использоваться для реакции на обновления статуса.

  1. Улыбающееся лицо с глазами-сердечками.

  2. Лицо со слезами радости.

  3. Лицо с открытым ртом.

  4. Плачущее лицо.

  5. Сложенные руки.

  6. Хлопающие в ладоши.

  7. Party Popper.

  8. Hundred Points.

После реакции на обновление статуса эмодзи будет отправлен получателю, и он будет виден как ответ статуса в чате.

Данная функция находится в разработке. Когда она появится в WhatsApp, пока не известно.

Анастасия Стативкина
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