В WhatsApp можно будет реагировать на статусы

В мессенджере WhatsApp для Android появится возможность реагировать на статус эмодзи, сообщает Zakon.kz.

По информации Wabetainfo, WhatsApp планирует ввести восемь эмодзи, которые будут использоваться для реакции на обновления статуса.

Улыбающееся лицо с глазами-сердечками. Лицо со слезами радости. Лицо с открытым ртом. Плачущее лицо. Сложенные руки. Хлопающие в ладоши. Party Popper. Hundred Points.

После реакции на обновление статуса эмодзи будет отправлен получателю, и он будет виден как ответ статуса в чате.

Данная функция находится в разработке. Когда она появится в WhatsApp, пока не известно.