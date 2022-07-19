В WhatsApp можно будет реагировать на статусы
Фото: pixabay
В мессенджере WhatsApp для Android появится возможность реагировать на статус эмодзи, сообщает Zakon.kz.
По информации Wabetainfo, WhatsApp планирует ввести восемь эмодзи, которые будут использоваться для реакции на обновления статуса.
Улыбающееся лицо с глазами-сердечками.
Лицо со слезами радости.
Лицо с открытым ртом.
Плачущее лицо.
Сложенные руки.
Хлопающие в ладоши.
Party Popper.
Hundred Points.
После реакции на обновление статуса эмодзи будет отправлен получателю, и он будет виден как ответ статуса в чате.
Данная функция находится в разработке. Когда она появится в WhatsApp, пока не известно.
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