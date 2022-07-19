Причину гибели тюленей на Каспии назвали в Минэкологии

На брифинге в СЦК министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев представил результаты расследования причин гибели тюленей на Каспии, передает корреспондент Zakon.kz.

С начала года общее количество тюленей, обнаруженных на участках Каражанбас и юго-западной оконечности полуострова Тюб-Караган, составило 220 штук, которые были вынесены штормовыми ветрами с акватории Северного и Среднего Каспия. При этом Комитетом рыбного хозяйства привлекались научные организации, учреждения, Институт гидробиологии и экологии, Научный производственный центр микробиологии и вирусологии, Казахстанское агентство прикладной экологии и также заинтересованные госорганы – это Департамент экологии Мангистауской области, территориальные подразделения Комитета ветконтроля и надзора МСХ. Сериккали Брекешев

По его словам, в конечном итоге ученые и представители ответственных госорганов не смогли взять ткани на исследования, поскольку туши животных были сильно разложившимися.

Рабочая группа пришла к следующему выводу: в связи с тем, что обнаруженные туши морских животных находились в стадии сильного разложения, то ветеринарная служба, работники научного производственного центра и специалисты названных институтов не смогли произвести отбор тканей для проведения токсикологических, гистологических и вирусологических исследований. Учитывая степень разложения обнаруженных туш тюленей, морские животные погибли несколько месяцев назад. Сериккали Брекешев

Он уточнил, что внешний осмотр и промеры тела удалось провести только у 67 туш тюленей.

В ходе осмотра выявили, что около 25%, или 17 особей, имели на теле следы механического воздействия, которое привело или могло привести к их гибели. Причинами механического воздействия мог быть прилов тюленей в рыболовные сети, нанесение травм живым или мертвым тюленям при их выпутывании, запутывание тюленей в запрещенных орудиях отлова. Крючки – это варварский способ ловли. Такое орудие улова у нас запрещено. И попадание под винты судна. Возраст удалось установить только у 19 из обследуемых особей, из которых 52%, или 10 особей, были щенками, рожденными в зиму 2021-2022 года. Смертность щенят объясняется их истощением, замерзанием вследствие попадания в воду, выносом льда с новорожденными тюленями в открытое море. Теплая зима 2021-2022 года была неблагоприятна для размножения тюленей на льдах. Поэтому указанные факты стали причиной естественной смертности животных. В целом возраст самой взрослой особи из обнаруженных тюленей составил 13 лет. Сериккали Брекешев

Все обнаруженные туши после осмотра и проведения необходимых промеров тел были утилизированы с соблюдением санитарных норм.

Также министр высказался по поводу того, что некоторые экологи связывают гибель тюленей с деятельностью иностранной компании на Каспии.