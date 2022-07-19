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Зарегистрировать ИП можно будет только в электронной форме

изменения в регистрации ИП Фото: egov.kz
В Казахстане регистрация в качестве ИП с 26 июля 2022 года будет производиться только в электронной форме. Такие изменения внесены в Предпринимательский кодекс, сообщает Zakon.kz.

Так, ст. 36 Предпринимательского кодекса устанавливает, что для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также совместного индивидуального предпринимательства, физическое лицо представляет через государственную информационную систему разрешений и уведомлений либо посредством иных объектов информатизации уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.

Уведомление представляется в электронной форме посредством веб-портала электронного правительства или иных объектов информатизации.

Таким образом, для регистрации в качестве ИП теперь не нужно подавать уведомления непосредственно в орган государственных доходов на бумажном носителе.

Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года.

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