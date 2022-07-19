Зарегистрировать ИП можно будет только в электронной форме
Так, ст. 36 Предпринимательского кодекса устанавливает, что для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также совместного индивидуального предпринимательства, физическое лицо представляет через государственную информационную систему разрешений и уведомлений либо посредством иных объектов информатизации уведомление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений.
Уведомление представляется в электронной форме посредством веб-портала электронного правительства или иных объектов информатизации.
Таким образом, для регистрации в качестве ИП теперь не нужно подавать уведомления непосредственно в орган государственных доходов на бумажном носителе.
Изменения вводятся в действие с 26 июля 2022 года.