Как зарегистрировать ИП самостоятельно
В частности, изменения коснулись пунктов 1 и 5 статьи 36 Предпринимательского кодекса.
Теперь подача уведомления о регистрации в качестве ИП производится будущим предпринимателем через государственную систему разрешений и уведомлений или посредством иных объектов информатизации (например, через банковские приложения).
Подать уведомление о регистрации в качестве ИП в УГД МФ РК в явочном порядке теперь нельзя.
Таким образом, зарегистрировать ИП самостоятельно можно несколькими способами:
• через портал Egov.kz;
• через портал e-license.kz.
• через мобильное приложение банков (Kaspi.kz, Onlinebank)
Для открытия ИП достаточно удостоверения личности гражданина РК и ключа ЭЦП (если регистрировать ИП через Egov.kz или e-license.kz). Мобильные приложения банков интегрированы с базами госорганов, в этом случае понадобится внутрибанковская процедура идентификации.
Важно знать, что выдача свидетельства о государственной регистрации ИП в Казахстане упразднена, в качестве подтверждения получения статуса ИП выступает Уведомление о регистрации или талон о регистрации ИП. Заниматься бизнесом можно уже с момента получения Уведомления.
При этом после регистрации в качестве ИП необходимо будет выбрать режим налогообложения.
Выбор режима налогообложения зависит от вида будущей деятельности и предполагаемой численности работников и годового оборота.
Также понадобится открыть расчетный счет в банке второго уровня.
Если будущий предприниматель планирует производить расчеты в клиентами с помощью наличных средств, необходимо обязательно приобрести и зарегистрировать в налоговом органе онлайн-кассу.
По отдельным видам деятельности потребуется также применение POS-терминала. При использовании только безналичных расчетов онлайн-кассу можно не приобретать.
Причинами отказа в регистрации ИП могут быть:
- попытка зарегистрировать занятие запрещенными в РК видами деятельности;
- наличие судебного запрета на занятие предпринимательской деятельностью, наложенного на физлицо (если срок запрета еще не истек);
- наличие у физлица уже зарегистрированного ранее ИП (законом запрещено иметь одновременно более одного ИП, зарегистрированного на одно физлицо).
Рассмотрим порядок действий для регистрации ИП во всех вариантах.
Вариант 1
Фото: ДГД Абайской области
Вариант 2
Фото: ДГД Абайской области
Вариант 3
Фото: ДГД Абайской области