Как зарегистрировать ИП самостоятельно

До 2022 года зарегистрировать ИП можно было только в явочном порядке в налоговый комитет. Затем в Предпринимательский кодекс внесли изменения и теперь казахстанцы могут зарегистрировать ИП только онлайн. О том, как это сделать самостоятельно, рассказали в ДГД Абайской области.

В частности, изменения коснулись пунктов 1 и 5 статьи 36 Предпринимательского кодекса.

Теперь подача уведомления о регистрации в качестве ИП производится будущим предпринимателем через государственную систему разрешений и уведомлений или посредством иных объектов информатизации (например, через банковские приложения).

Подать уведомление о регистрации в качестве ИП в УГД МФ РК в явочном порядке теперь нельзя.

Таким образом, зарегистрировать ИП самостоятельно можно несколькими способами:

• через портал Egov.kz;

• через портал e-license.kz.

• через мобильное приложение банков (Kaspi.kz, Onlinebank)

Для открытия ИП достаточно удостоверения личности гражданина РК и ключа ЭЦП (если регистрировать ИП через Egov.kz или e-license.kz). Мобильные приложения банков интегрированы с базами госорганов, в этом случае понадобится внутрибанковская процедура идентификации.

Важно знать, что выдача свидетельства о государственной регистрации ИП в Казахстане упразднена, в качестве подтверждения получения статуса ИП выступает Уведомление о регистрации или талон о регистрации ИП. Заниматься бизнесом можно уже с момента получения Уведомления.

При этом после регистрации в качестве ИП необходимо будет выбрать режим налогообложения.

Выбор режима налогообложения зависит от вида будущей деятельности и предполагаемой численности работников и годового оборота.

Также понадобится открыть расчетный счет в банке второго уровня.

Если будущий предприниматель планирует производить расчеты в клиентами с помощью наличных средств, необходимо обязательно приобрести и зарегистрировать в налоговом органе онлайн-кассу.

По отдельным видам деятельности потребуется также применение POS-терминала. При использовании только безналичных расчетов онлайн-кассу можно не приобретать.

Причинами отказа в регистрации ИП могут быть:

попытка зарегистрировать занятие запрещенными в РК видами деятельности;

наличие судебного запрета на занятие предпринимательской деятельностью, наложенного на физлицо (если срок запрета еще не истек);

наличие у физлица уже зарегистрированного ранее ИП (законом запрещено иметь одновременно более одного ИП, зарегистрированного на одно физлицо).

Рассмотрим порядок действий для регистрации ИП во всех вариантах.

Вариант 1





Фото: ДГД Абайской области

Вариант 2





Фото: ДГД Абайской области

Вариант 3





Фото: ДГД Абайской области



