Подросток спасла братьев-близнецов из горящего дома в Шымкенте

12-летняя девочка вынесла из пожара годовалых братьев-близнецов. Эта история произошла 15 июля. Как оказалось, родители уложили детей спать, а сами отлучились в соседний дом за молоком, сообщает Zakon.kz.

По словам маленькой героини, она обнаружила, что начался пожар, когда кресло стало полыхать огнем. Девочка пыталась потушить огонь, но пламя было слишком сильным. Поэтому подросток схватила сначала одного из братьев и вынесла на улицу. Затем вернулась за вторым.

Мама, вспоминая инцидент, отметила изданию оtyrar.kz, что «сама в шоке, она же ребенок, тоже могла испугаться, выбежать».

После всего у нее еще долго тряслись ноги, страшно было ей. Но мы потом детей отвели к соседке, не говорили, что сгорел дом полностью, — вспоминает она.

В публикации сказано, что потушить пожар удалось еще до приезда спасателей — помогли соседи.

По данным городского ДЧС, причиной пожара явилось короткое замыкание кондиционера.