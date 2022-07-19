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Вооруженные разборки произошли в Талгаре: есть жертвы

убийство Алматинская область конфликт Фото: Instagram/kris_p_talgar
В Талгарском районе Алматинской области произошел вооруженный конфликт между местными жителями. Столкновение закончилось трагедией: скончался мужчина, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, 18 июля в Талгарском районе собрались восемь местных жителей для выяснения отношений.

Как уточнили в ведомстве, конфликт произошел на фоне неприязненных отношений с применением холодного и огнестрельного оружия.

В больницу с различными травмами доставлены двое мужчин, один из которых скончался. В настоящее время все участники группового конфликта установлены и задержаны.Пресс-служба ДП Алматинской области

Также в ДП добавили, что основные фигуранты помещены под стражу.

По факту начато и проводится уголовное расследование по ст. 106, ч. 3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» и ст. 293, ч. 3 УК РК «Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей и иного холодного оружия».Пресс-служба ДП Алматинской области

Уголовное дело, заключили в ведомстве, взято на особый контроль областного департамента полиции.

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Алматинская область Талгарский район
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