Вооруженные разборки произошли в Талгаре: есть жертвы

В Талгарском районе Алматинской области произошел вооруженный конфликт между местными жителями. Столкновение закончилось трагедией: скончался мужчина, сообщает Zakon.kz.

По данным областной полиции, 18 июля в Талгарском районе собрались восемь местных жителей для выяснения отношений.

Как уточнили в ведомстве, конфликт произошел на фоне неприязненных отношений с применением холодного и огнестрельного оружия.

В больницу с различными травмами доставлены двое мужчин, один из которых скончался. В настоящее время все участники группового конфликта установлены и задержаны. Пресс-служба ДП Алматинской области

Также в ДП добавили, что основные фигуранты помещены под стражу.

По факту начато и проводится уголовное расследование по ст. 106, ч. 3 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего» и ст. 293, ч. 3 УК РК «Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей и иного холодного оружия». Пресс-служба ДП Алматинской области

Уголовное дело, заключили в ведомстве, взято на особый контроль областного департамента полиции.