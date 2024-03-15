В Алматинской области расширят границы города Талгар

Подготовлено решение маслихата Алматинской области "Об изменении границ (черты) города Талгар Талгарского района Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

"Изменить границы (черты) города Талгар, включив в его черту части земель Кендалинского и Алатауского сельских округов общей площадью 853,1245 гектара согласно приложению к настоящему совместному решению Алматинского областного маслихата и постановлению акимата Алматинской области", – говорится в документе.

Как следует из пояснительной записки, согласно решению маслихата Талгарского района от 28 июля 2023 года, утвержден генеральный план города Талгар, согласно которому за счет увеличения площади города Талгар уменьшились площади сел Кендалы и Акдалы.

"На сегодняшний день совместное решение маслихата Талгарского района Алматинской области от 6 февраля 2017 года и постановления акимата Талгарского района Алматинской области от 6 февраля 2017 года "Об изменении границ (черт) населенных пунктов Талгарского района" зарегистрировано в органах юстиции. Согласно нормативному правовому акту, границы села Акдала уменьшились на 29,9947 гектара, установив новые границы села Акдала общей площадью 705,433 гектара", – говорится в документе.

При этом границы села Кендала уменьшились на 59,2225 гектара, установив новые границы села Кендала общей площадью 220,806 гектара.

Соответственно, граница города Талгар изменилась на 853,1245 гектара, установлены новые границы города общей площадью 3268,7500 гектара.

Как поясняется, все земли городов, поселков, сельских населенных пунктов используются в соответствии с их генеральными планами, проектами детальной планировки и застройки (при наличии этих проектов) и проектами земельно-хозяйственного устройства территории.

Проект решения маслихата размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 апреля.

Талгар – город районного значения, административный центр Талгарского района Алматинской области Казахстана. Расположен на северных склонах Заилийского Алатау, в 25 км к востоку от Алматы. Талгарский район – один из самых живописных районов области.

Ранее сообщалось, что подписано постановление правительства от 28 декабря 2023 года "Об изменении границ Мангистауской области".