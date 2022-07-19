Можно ли переместить казахстанскую сайгу в другие страны

Генеральный директор Института зоологии Роман Ященко на брифинге в СЦК рассказал, почему нельзя принимать скорых решений по релокации сайги в другие страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, рассматривается ли вопрос по релокации сайги в другие страны. Например, в Кыргызстан, Россию или Монголию.

Релокацию сделать довольно сложно, потому что сам вид достаточно нежный для того, чтобы его перемещать каким-то образом. В свое время мы проводили эксперимент, еще в 90-х годах прошлого века. Мы пытались переместить 20 особей сайги на территорию Китая. Но, к сожалению, эксперимент закончился неудачей – практически все животные тогда погибли из-за стресса, невозможно было полностью обеспечить те условия, которые необходимы для безопасного перемещения. Генеральный директор РГП «Институт зоологии» МОН РК Роман Ященко

Эксперт отметил, что необходимо изучать этот вопрос.

Нужно проводить эксперименты, и только после того, как будут отработаны все методики перемещения, можно будет говорить об этом. Помимо перемещения, нужно решить множество вопросов – обеспечить их безопасность, кормовую базу и т.д. Но в настоящее время к нам в Институт зоологии запросы по перемещению животных не поступали. Сайгак – это национальное достояние, и перемещения тех или иных видов должны рассматриваться на самом высоком уровне. Глава Института зоологии

Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, в свою очередь, сообщил, что для того, чтобы рассматривать эти вопросы, необходимо провести научные исследования, в том числе по ареалу обитания и содержанию.