Можно ли переместить казахстанскую сайгу в другие страны
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Генеральный директор Института зоологии Роман Ященко на брифинге в СЦК рассказал, почему нельзя принимать скорых решений по релокации сайги в другие страны, передает корреспондент Zakon.kz.
Представители СМИ поинтересовались, рассматривается ли вопрос по релокации сайги в другие страны. Например, в Кыргызстан, Россию или Монголию.
Релокацию сделать довольно сложно, потому что сам вид достаточно нежный для того, чтобы его перемещать каким-то образом. В свое время мы проводили эксперимент, еще в 90-х годах прошлого века. Мы пытались переместить 20 особей сайги на территорию Китая. Но, к сожалению, эксперимент закончился неудачей – практически все животные тогда погибли из-за стресса, невозможно было полностью обеспечить те условия, которые необходимы для безопасного перемещения. Генеральный директор РГП «Институт зоологии» МОН РК Роман Ященко
Эксперт отметил, что необходимо изучать этот вопрос.
Нужно проводить эксперименты, и только после того, как будут отработаны все методики перемещения, можно будет говорить об этом. Помимо перемещения, нужно решить множество вопросов – обеспечить их безопасность, кормовую базу и т.д. Но в настоящее время к нам в Институт зоологии запросы по перемещению животных не поступали. Сайгак – это национальное достояние, и перемещения тех или иных видов должны рассматриваться на самом высоком уровне.Глава Института зоологии
Глава Минэкологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, в свою очередь, сообщил, что для того, чтобы рассматривать эти вопросы, необходимо провести научные исследования, в том числе по ареалу обитания и содержанию.
Если, например, мы захотим, как вы говорите, принять решение о релокации – насколько там будет кормовая база, будут приемлемые условия для обитания для той или иной популяции сайги. Поэтому без этих обоснований, без научного подхода вопрос по релокации популяции сайги рассматривать просто невозможно.Глава Минэкологии
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