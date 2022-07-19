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Доллар подешевел на 4,26 тенге

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 480,36 тенге, снизившись на 4,26 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос до 8,64 тенге (+0,17).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного снизился и составил 71,24 тенге (-0,33).

Торгов по евро не проводилось.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 480-485 тенге, евро – по 490-495 тенге, российские рубли – по 7,5-8 тенге.

Между тем мировые цены на нефть 19 июля снизились после предыдущего роста более чем на 5 долларов за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали до 105,58 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе снизились до 101,95 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
KASE
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