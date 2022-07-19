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Цены на нефть падают во время дневных торгов

мир, спрос, США Фото: pixabay
Мировые цены на нефть остаются в «красной» зоне из-за опасений относительно спроса и рисков рецессии в мире. Об этом говорят данные торгов, передает Zakon.kz.

По состоянию на 16:05 по времени Нур-Султана цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,34%, до 105,91 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,33%, до 99,09 доллара, сообщает 1prime.ru.

Ситуация вокруг перспектив экономики и риски рецессии продолжают влиять на ожидания относительно спроса на нефть.

Мировые центробанки могут повышать ключевые ставки из-за высокой инфляции. Это усиливает опасения по поводу возможной рецессии. Позднее в июле ожидается повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США и Европейским центральным банком (ЕЦБ).

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