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В Казахстане пересмотрены коронавирусные ограничения

Пересмотрены подходы к ограничительным мерам при ухудшении эпидситуации в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
19 июля под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось заседание межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В работе комиссии приняли участие представители центральных государственных органов, НПП «Атамекен» и руководители регионов.

В Казахстане за последнюю неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла в 3,2 раза. Из них до 89% заболевших приходится на невакцинированных и не прошедших ревакцинацию за последние шесть месяцев.

Озвучены результаты мониторинга с посещением организаций ПМСП города Нур-Султана по оказанию медицинской помощи населению по COVID-19.

Мониторинг, проведенный в восьми поликлиниках города, показал, что в 12% поликлиник (частные медицинские организации) не организована поточность работы фильтр-кабинета, не ведется дистанционный мониторинг за пациентами с COVID-19, не соблюдаются дезинфекционный, масочный режимы, социальная дистанция.

Вице-премьер поручил акимату города Нур-Султана принять соответствующие меры к медицинским организациям, не соблюдающим алгоритм введения больных COVID-19, и во всех регионах провести аналогичные проверки.

Учитывая уровень вакцинации, свойства циркулирующего варианта «Омикрон» и готовность системы здравоохранения, актуализирована текущая матрица оценки эпидемиологической ситуации COVID-19 с заменой показателя заболеваемости на показатель занятости коек на 100 тыс. населения с разделением на три зоны: «зеленая», «желтая» и «красная».

Актуализированная матрица позволит обеспечить жизнедеятельность населения и объектов бизнеса в текущих эпидемиологических условиях.

C учетом актуализации матрицы пересмотрены подходы к ограничительным мерам, вводимым при ухудшении эпидемиологической ситуации.

Так, при нахождении региона в «зеленой» зоне, но при повышении числа R рекомендуется ношение масок в закрытых учреждениях, в общественном транспорте.

При переходе региона в «желтую» зону:

  • перевод контактных лиц на дистанционную форму работы;

  • перевод сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 при контакте с больным COVID-19 на дистанционную форму работы;

  • исключение проведения мероприятий с совмещением групп в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

  • соблюдение санитарно-дезинфекционного режима на объектах, ежедневное проведение влажной уборки и проветривание помещений на объектах.

Рекомендовать использование медицинских масок:

  • в местах массового скопления населения (аэропорты, ж/д вокзалы, автовокзалы, рынки, ТРЦ, торговые дома, театры, кинотеатры, ЦОНы, банки, спортивные мероприятия со зрителями);

  • в организованных коллективах;

  • во всех видах транспорта (общественный транспорт, авиа, ж/д, международные автобусные перевозки).

Также межведомственной комиссией поручено дополнительно обсудить с НПП «Атамекен» и заинтересованными государственными органами меры, предусмотренные при переходе в «красную» зону.

В завершении заседания Тугжанов поручил государственным органам и акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации, а также проводить широкую разъяснительную кампанию среди населения.

В целях обеспечения деятельности бизнеса без ограничения НПП «Атамекен» рекомендовано провести работу по охвату вакцинацией и своевременной ревакцинацией работников предприятий, обеспечению соблюдения санитарно-дезинфекционного режима на объектах бизнеса.

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