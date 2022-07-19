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Топ-5 причин и запретов при прохождении КТ

КТ Фото: pixabay
Обследование с помощью компьютерной томографии (КТ) сегодня стало доступнее многим казахстанцам. Zakon.kz узнал, когда человеку могут дать направление на это обследование.

Заведующая отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №7 Алматы Галина Батталова назвала пять симптомов, по которым врач, скорее всего, назначит пациенту обследование КТ:

  • кашель более пяти дней, температура и неэффективная антибактериальная терапия;

  • боль в грудной клетке;

  • одышка;

  • травма;

  • почечная колика.

При подозрении на образования головного мозга, обструкцию печеночных протоков, подозрение на грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, заболевания органов малого таза у женщин и мужчин, болезни суставов (травматическое поражение, воспалительные и дегенеративные заболевания) не обойтись без обследования МРТ. Заведующая отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №7 Алматы Галина Батталова

Можно ли делать подряд флюрографию, КТ и рентген

Если человек прошел флюрографию, но через месяц после этого заболел сильно, и нужно проверить легкие, можно ли снова делать рентген? Специалист ответил уверенно, что в случае крайней необходимости – можно.

КТ органов грудной клетки проводится по назначению врача. После флюорографии, при необходимости, можно проходить рентгенографию или КТ легких. Галина Батталова

Что касается противопоказаний для МРТ и КТ, то к ним относятся:

  • беременность;

  • детский возраст (возможность проведения исследования в детском возрасте определяют индивидуально);

  • выраженное двигательное беспокойство;

  • вес тела, превышающий нормативы, установленные для данного оборудования (до 140 кг).

Галина Батталова пояснила, что при наличии противопоказаний к компьютерной томографии ее заменяют другими методиками либо переносят на более поздний срок.

Противопоказаниями для КТ с контрастом являются:

  • непереносимость препаратов с йодом;

  • кормление грудью;

  • почечная недостаточность;

  • уровень креатинина в крови выше нормы.

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