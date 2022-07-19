Топ-5 причин и запретов при прохождении КТ
Заведующая отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №7 Алматы Галина Батталова назвала пять симптомов, по которым врач, скорее всего, назначит пациенту обследование КТ:
кашель более пяти дней, температура и неэффективная антибактериальная терапия;
боль в грудной клетке;
одышка;
травма;
почечная колика.
При подозрении на образования головного мозга, обструкцию печеночных протоков, подозрение на грыжи и протрузии межпозвонковых дисков, заболевания органов малого таза у женщин и мужчин, болезни суставов (травматическое поражение, воспалительные и дегенеративные заболевания) не обойтись без обследования МРТ. Заведующая отделением лучевой диагностики Городской клинической больницы №7 Алматы Галина Батталова
Можно ли делать подряд флюрографию, КТ и рентген
Если человек прошел флюрографию, но через месяц после этого заболел сильно, и нужно проверить легкие, можно ли снова делать рентген? Специалист ответил уверенно, что в случае крайней необходимости – можно.
КТ органов грудной клетки проводится по назначению врача. После флюорографии, при необходимости, можно проходить рентгенографию или КТ легких. Галина Батталова
Что касается противопоказаний для МРТ и КТ, то к ним относятся:
беременность;
детский возраст (возможность проведения исследования в детском возрасте определяют индивидуально);
выраженное двигательное беспокойство;
вес тела, превышающий нормативы, установленные для данного оборудования (до 140 кг).
Галина Батталова пояснила, что при наличии противопоказаний к компьютерной томографии ее заменяют другими методиками либо переносят на более поздний срок.
Противопоказаниями для КТ с контрастом являются:
непереносимость препаратов с йодом;
кормление грудью;
почечная недостаточность;
уровень креатинина в крови выше нормы.