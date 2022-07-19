Руководителям портфельных компаний «Самрук-Қазына» напомнили о персональной ответственности

Фото: АО Самрук-Қазына

Все выявленные факты нарушений закупок будут передаваться Фондом в правоохранительные органы. Об этом председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев заявил сегодня, 19 июля на совещании по реформированию Фонда, сообщает Zakon.kz.

Я хочу еще раз подчеркнуть, что Фондом обеспечивается только методологическое руководство за закупочными процессами и контроль в сфере осуществления закупок Фонда и портфельных компаний. Первые руководители и руководители, курирующие вопросы закупок, несут персональную ответственность за допущенные нарушения при проведении закупок. Кроме того, напоминаю, что при выявлении по результатам контроля факта совершения заказчиками действия (бездействия), содержащего признаки состава уголовного правонарушения, материалы контроля будут передаваться Фондом в правоохранительные органы. Председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев Глава «Самрук-Қазына» отдельно остановился на процедурах закупок предварительного квалификационного отбора (ПКО). Отмечается низкая активность в разработке новых категорий со стороны АО «НК «КазМунайГаз», АО «НАК «Казатомпром», АО НК «QazaqGas» и АО «Казтрансойл». В качестве положительного опыта хочу отметить работу АО НК «КТЖ» в части оперативного включения инвестиционного проекта «Достык - Мойынты» в номенклатуру ПКО 2.0. В итоге это даст КТЖ возможность раскрывать и детализировать требования к потенциальным поставщикам и проводить закупки среди опытных поставщиков. Председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев Фото: АО Самрук-Қазына Алмасадам Саткалиев также потребовал увеличить долю местного содержания в товарах, работах и услугах. Он поручил первым руководителям портфельных компаний в кратчайшие сроки пересмотреть в сторону увеличения и утвердить КПД по местному содержанию и взять на личный контроль исполнение показателя по местному содержанию. Читайте также В 7 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение Ерлан Карин: Противодействие коррупции – важнейшее направление президентских реформ Кариму Масимову и его заместителю продлили срок ареста до 6 августа

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