Видео скандала «жены прокурора» с охранником рассылают в соцсетях

В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором женщина скандалит с охранником. Женщина угрожает, утверждая, что ее муж прокурор. В комментариях говорится, что это супруга прокурора Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Видео: YEDILOV ONLINE

В прокуратуре области прокомментировали видео, пояснив, что женщина на нем никак не может быть женой прокурора.

Имя жены областного прокурора – Бижанова Татьяна Анатольевна. По национальности она русская. Человек на видео – другая женщина. Пресс-служба прокуратуры Кызылординской области

В прокуратуре подчеркнули, что за распространение ложной информации грозит ответственность по закону.