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Видео скандала «жены прокурора» с охранником рассылают в соцсетях

"Жена прокурора" сканадлит с охранником Фото: YEDILOV ONLINE
В соцсетях Казахстана появилось видео, на котором женщина скандалит с охранником. Женщина угрожает, утверждая, что ее муж прокурор. В комментариях говорится, что это супруга прокурора Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Видео: YEDILOV ONLINE

В прокуратуре области прокомментировали видео, пояснив, что женщина на нем никак не может быть женой прокурора.

Имя жены областного прокурора – Бижанова Татьяна Анатольевна. По национальности она русская. Человек на видео – другая женщина. Пресс-служба прокуратуры Кызылординской области

В прокуратуре подчеркнули, что за распространение ложной информации грозит ответственность по закону.

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Генеральная прокуратура Кызылординская область
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