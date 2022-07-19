Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 июля
Фото: pixabay
Планово-профилактические работы пройдут на сетях телерадиовещания Казахстана 20 июля, сообщает Zakon.kz.
В этот день с 3:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает МИОР РК.
АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.
Данные работы необходимы для обеспечения качественного телерадиовещания, учитывая, что квартальные планово-профилактические работы дают возможность длительно отключать сервис, в этот период проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств. Приносим извинения за временные неудобства. Пресс-служба АО «Казтелерадио»
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