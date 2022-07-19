Телевидение и радио не будут работать в Казахстане 20 июля

Планово-профилактические работы пройдут на сетях телерадиовещания Казахстана 20 июля, сообщает Zakon.kz.

В этот день с 3:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает МИОР РК.

АО «Казтелерадио» ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой и эфирной сетей.