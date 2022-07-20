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Врач-диетолог назвала овощ, полезный диабетикам и способствующий похудению

Диетолог назвала овощ Фото: pixabay
Употребление баклажанов сопровождается неожиданными полезными эффектами для организма, утверждает диетолог, сообщает Zakon.kz.

Это овощ способствует снижению воспалительных процессов в организме. Это происходит за счет антиоксидантов антоцианов, которые и придают овощу фиолетовый цвет, рассказала она в интервью Eat This, Not That!.

Также, по ее словам, баклажаны являются отличным средством для профилактики сахарного диабета, так как они нормализуют уровень глюкозы в крови. Большое количество клетчатки в овоще оптимизирует работу желудочно-кишечного тракта.

Сами по себе баклажаны содержат минимум калорий, поэтому они полезны при похудении. Кроме того, плоды богаты марганцем — это вещество необходимо для поддержания здоровья костей. В целом, баклажаны являются неотъемлемой частью здоровой диеты, подытожила диетолог.

Среди полезных свойств баклажана также выделают оптимизацию работы ЖКТ, помощь в похудении и минимальную калорийность. Примечательно, что содержащийся в овоще марганец благотворно влияет на кости и делает их более крепкими.

В заключение Гароне отметила, что этот овощ снижает вероятность развития метаболического синдрома — нарушения обмена веществ, повышающего риск ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, поражения суставов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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