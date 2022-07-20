Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться

Молочные заводы в Казахстане могут закрыться Фото: pixabay
Предприниматели просят поддержать отечественного производителя. Они заявляют: если не заняться субсидированием готовой продукции, молочные заводы рискуют закрыться, сообщает Zakon.kz.

Молоко в Казахстане растет в цене. За год оно подорожало сразу на 22%. Только за последнее полугодие рост составил 17%. Как по цепочке начала меняться стоимость и всей молочной продукции. Это главным образом сливочное масло и сыр, сообщает КТК.

Производители объясняют, что стоимость молока изменилась из-за подорожания упаковочных материалов, которые привозят из России. А в Казахстане не дешевеют коммунальные услуги.

Дорожает, во-первых, упаковка. Если брать январь и сегодняшний день, то упаковка, допустим, на молоко поднялась на 135%. Если брать упаковку сметаны, которая состоит из стаканчика и пластиковой крышки, то все это поднялось более чем на 100%. С 2021 года по 2022 год у нас электроэнергия, вода поднялись на 20%.Директор ТОО «Текелийский гормолзавод» Денис Дё

Чиновники пытаются сдерживать цены на молоко за счет стабилизационного фонда. На это из бюджета выделили 15 млрд тенге. Таким образом стоимость социально значимых товаров контролируют в крупных супермаркетах.

На сегодняшний день у нас за последние два месяца цена на молоко остается стабильной, без изменений, роста не наблюдается. Стабилизация цен на молоко ведется за счет механизмов оборотного займа. То есть в текущем году с 11 до 15 было увеличено – на 4 млрд. Все эти займы, которые выдаются тем же производителям либо сетям, они все возвратные – и возвращаются ликвидно в установленный период. Замруководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлан Омаров

Но предприниматели уверены, что этого недостаточно. Бизнесмены просят поддержать отечественного производителя. Иначе заводы рискуют закрыться.

Казахстан от России зависит по сырью. Если мы, допустим, закупали бы упаковку здесь, у нас, но наши производители – казахстанские производители упаковки – сырье берут в России, поэтому все это связано в любом случае. Может быть, нужна помощь казахстанским производителям? Мы трубим об этом уже три года. Мы просим дать нам субсидии на готовую продукцию. Если государство сдерживает наши цены, тогда для того, чтобы мы не закрылись, нам нужно помогать. Денис Дё

Речь идет о субсидировании уже готовой продукции, говорят бизнесмены.

Сейчас те ставки, которые установлены, они не вполне устраивают молочную отрасль. И не всегда вовремя выдаются, что еще является большой проблемой. Сейчас Минсельхоз подошел с новой программой субсидирования сельского хозяйства. У нас, у молочников, есть надежда на то, что наши пожелания, просьбы будут услышаны, и Минсельхоз услышит и изменит условия субсидирования. Представитель Молочного союза Казахстана Динмухамед Айсаутов

Эксперты заявляют, что объемы финансирования молочной отрасли в нашей стране отстают от России и Беларуси. Производители просят увеличить выплаты от государства.

Читайте также

Платные парковки в Нур-Султане: Кому они мешают?

Зарегистрировать ИП можно будет только в электронной форме

Рост цен и отсутствие собственного производства — неутешительные прогнозы по мясу

Данияр Кунафин
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления