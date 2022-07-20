Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться

Предприниматели просят поддержать отечественного производителя. Они заявляют: если не заняться субсидированием готовой продукции, молочные заводы рискуют закрыться, сообщает Zakon.kz.

Молоко в Казахстане растет в цене. За год оно подорожало сразу на 22%. Только за последнее полугодие рост составил 17%. Как по цепочке начала меняться стоимость и всей молочной продукции. Это главным образом сливочное масло и сыр, сообщает КТК.

Производители объясняют, что стоимость молока изменилась из-за подорожания упаковочных материалов, которые привозят из России. А в Казахстане не дешевеют коммунальные услуги.

Дорожает, во-первых, упаковка. Если брать январь и сегодняшний день, то упаковка, допустим, на молоко поднялась на 135%. Если брать упаковку сметаны, которая состоит из стаканчика и пластиковой крышки, то все это поднялось более чем на 100%. С 2021 года по 2022 год у нас электроэнергия, вода поднялись на 20%. Директор ТОО «Текелийский гормолзавод» Денис Дё

Чиновники пытаются сдерживать цены на молоко за счет стабилизационного фонда. На это из бюджета выделили 15 млрд тенге. Таким образом стоимость социально значимых товаров контролируют в крупных супермаркетах.

На сегодняшний день у нас за последние два месяца цена на молоко остается стабильной, без изменений, роста не наблюдается. Стабилизация цен на молоко ведется за счет механизмов оборотного займа. То есть в текущем году с 11 до 15 было увеличено – на 4 млрд. Все эти займы, которые выдаются тем же производителям либо сетям, они все возвратные – и возвращаются ликвидно в установленный период. Замруководителя Управления предпринимательства и инвестиций Алматы Ерлан Омаров

Но предприниматели уверены, что этого недостаточно. Бизнесмены просят поддержать отечественного производителя. Иначе заводы рискуют закрыться.

Казахстан от России зависит по сырью. Если мы, допустим, закупали бы упаковку здесь, у нас, но наши производители – казахстанские производители упаковки – сырье берут в России, поэтому все это связано в любом случае. Может быть, нужна помощь казахстанским производителям? Мы трубим об этом уже три года. Мы просим дать нам субсидии на готовую продукцию. Если государство сдерживает наши цены, тогда для того, чтобы мы не закрылись, нам нужно помогать. Денис Дё

Речь идет о субсидировании уже готовой продукции, говорят бизнесмены.

Сейчас те ставки, которые установлены, они не вполне устраивают молочную отрасль. И не всегда вовремя выдаются, что еще является большой проблемой. Сейчас Минсельхоз подошел с новой программой субсидирования сельского хозяйства. У нас, у молочников, есть надежда на то, что наши пожелания, просьбы будут услышаны, и Минсельхоз услышит и изменит условия субсидирования. Представитель Молочного союза Казахстана Динмухамед Айсаутов

Эксперты заявляют, что объемы финансирования молочной отрасли в нашей стране отстают от России и Беларуси. Производители просят увеличить выплаты от государства.