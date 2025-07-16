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Общество

В Караганде требуют закрыть асфальтобетонный завод

Караганда, город Караганда, виды города Караганды, виды Караганды, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 05:44 Фото: primeminister.kz
Дачники Караганды потребовали закрыть асфальтобетонный завод в их городе, сообщает Zakon.kz.

По их словам, завод отравляет воздух и наносит вред урожаю. Предприятие находится вблизи садоводческого общества, где более пятисот участков, передает "Хабар".

С весны люди жалуются на постоянную гарь и пыль, оседающую на овощах, ягодах и деревьях. Они утверждают, что почва уже пропиталась вредными веществами, и выращивать продукты становится опасно.

"Завод работает с нарушениями экологических норм", – убеждены дачники.

Национальный центр качества дорожных активов комитета автомобильных дорог Министерства транспорта Казахстана проводит проверку асфальтобетонных заводов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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