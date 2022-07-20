Почти две тысячи заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 586,
в Алматы – 597,
в Шымкенте – 105,
в Акмолинской области – 26,
в Актюбинской области – 21,
в Алматинской области – 67,
в Жетысуской области - 64,
в Атырауской области – 36,
в ВКО – 19,
в Абайской области - 27,
в Жамбылской области – 57,
в ЗКО – 34,
в Карагандинской области – 160,
в Улытауской области - 26,
в Костанайской области – 22,
в Кызылординской области – 44,
в Мангистауской области – 21,
в Павлодарской области – 15,
в СКО – 16,
в Туркестанской области – 16.
Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая.
726 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 148,
в Алматы – 457,
в Алматинской области – 49,
в Жетысуской области – 2,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 9,
в Жамбылской области – 21,
в Карагандинской области – 10,
в Костанайской области – 4,
в Кызылординской области – 9,
в Павлодарской области – 5,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 296 923 человека.