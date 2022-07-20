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Почти две тысячи заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19 июля в Казахстане сообщили в Минздраве. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 586,

  • в Алматы – 597,

  • в Шымкенте – 105,

  • в Акмолинской области – 26,

  • в Актюбинской области – 21,

  • в Алматинской области – 67,

  • в Жетысуской области - 64,

  • в Атырауской области – 36,

  • в ВКО – 19,

  • в Абайской области - 27,

  • в Жамбылской области – 57,

  • в ЗКО – 34,

  • в Карагандинской области – 160,

  • в Улытауской области - 26,

  • в Костанайской области – 22,

  • в Кызылординской области – 44,

  • в Мангистауской области – 21,

  • в Павлодарской области – 15,

  • в СКО – 16,

  • в Туркестанской области – 16.

Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая.

726 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 148,

  • в Алматы – 457,

  • в Алматинской области – 49,

  • в Жетысуской области – 2,

  • в Атырауской области – 11,

  • в ВКО – 9,

  • в Жамбылской области – 21,

  • в Карагандинской области – 10,

  • в Костанайской области – 4,

  • в Кызылординской области – 9,

  • в Павлодарской области – 5,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 296 923 человека.

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