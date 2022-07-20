Почти две тысячи заболевших COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 19 июля в Казахстане сообщили в Минздраве. Больше всего заболевших в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1959 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 586,

в Алматы – 597,

в Шымкенте – 105,

в Акмолинской области – 26,

в Актюбинской области – 21,

в Алматинской области – 67,

в Жетысуской области - 64,

в Атырауской области – 36,

в ВКО – 19,

в Абайской области - 27,

в Жамбылской области – 57,

в ЗКО – 34,

в Карагандинской области – 160,

в Улытауской области - 26,

в Костанайской области – 22,

в Кызылординской области – 44,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 15,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 16. Всего в стране подтверждено 1 321 453 случая. 726 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 148,

в Алматы – 457,

в Алматинской области – 49,

в Жетысуской области – 2,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 9,

в Жамбылской области – 21,

в Карагандинской области – 10,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 9,

в Павлодарской области – 5,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 296 923 человека. Читайте также Продавцы базара намерились продавать товар у акимата Туркестана Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться От конго-крымской лихорадки умерли четверо кызылординцев

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