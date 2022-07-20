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В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане

В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане Фото: gov.kz
В Казахстане средний размер пенсионных выплат по состоянию на 1 июля 2022 года составил 117 469 тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает Zakon.kz.
По состоянию на 1 июля казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 1,4 трлн тенге. В июне 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 261,9 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 79,4 млрд тенге, солидарной пенсии – 182,6 млрд тенге.Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, по состоянию на 1 июля 2022 года численность пенсионеров составляет 2 млн 247 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июля 2022 года составил 117 469 тенге.Пресс-служба МТСЗН РК

В Минтруда напомнили, что с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2%.

К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пенсия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она устанавливается в максимальном размере – 100% от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и в полном объеме уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.Пресс-служба МТСЗН РК

Также в ведомстве отметили, что размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

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