Где спадет жара, рассказали синоптики

В РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 21-23 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны в ближайшие трое суток под влиянием северо-западного и южного циклонов будет сохраняться неустойчивый характер погоды.

22 июля на востоке республики ожидаются сильные дожди, гроза, выпадение града и усиление ветра.

В западных регионах страны будет отмечаться спад жары, в северной половине Казахстана дневные температуры будут в пределах +23...+28°C. РГП «Казгидромет»

На юге, юго-востоке страны сохранится жаркая погода без осадков, лишь в горных и предгорных районах прогнозируются дожди с грозами.