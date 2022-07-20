Акимат Алматинской области сообщил об упадке в сфере образования региона

В акимате Алматинской области прокоментировали распространяемую в социальных сетях информацию касательно кадровых перестановок, сообщает Zakon.kz.

Освобождение от занимаемой должности экс-руководителя Управления образования Майгул Омаровой прошло по представлению Антикоррупционной службы. Пресс-служба акимата Алматинской области

По информации акимата, с февраля 2021 года управление осталось без руководителя. Это сказывается на качестве работы.

Так, в рейтинге 100 лучших олимпийских школ 2020-2021 года Алматинская область представлена лишь одной школой (БИЛ город Есик – 73 место). Тогда как область является одной из густонаселенных, также в регионе наибольшее количество трехсменных школ. Кроме этого, нет участников конкурсов и школьных олимпиад.

Есть вопросы – неподготовленность к предстоящему школьному сезону. Имеются факты некачественного ремонта и строительства. Так, в шести школах срываются сроки по проведению ремонтных работ. Есть вероятность, что коллектив учителей и сами ученики будут вынуждены заниматься в онлайн-режиме. Пресс-служба акимата Алматинской области

На сегодняшний день в адрес Управления образования поступают многочисленные жалобы от родителей учеников и от самих учителей. Поводом нареканий служат поборы директоров, принудительные платные курсы, подписка на периодические издания и многое другое.

Так, сразу несколько учителей Енбекшиказахского района Алматинской области пожаловались на принудительные платные курсы английского языка. Аналогичные жалобы поступают и из других районов.

Родители жалуются на низкое качество образования. По всем озвученным фактам будут проведены служебные расследования.

В этой связи 15 июля был объявлен внутренний конкурс на должность руководителя образования Алматинской области с указанием основных требований. Документы на данную должность принимаются в рабочее время с 18 по 20 июля.

Отделом Управления человеческими ресурсами и мониторинга государственных услуг будут рассмотрены представленные документы на соответствие кандидатов квалификационным требованиям и принято решение о допуске участников к собеседованию в течение одного рабочего дня после окончания срока приема документов. Пресс-служба акимата Алматинской области

Как уточнили в ведомстве, собеседование проходит при участии представителей общественных организаций и представителя СМИ.

Список кандидатов, получивших допуск к собеседованию, будет опубликован на официальном сайте акимата Алматинской области за день до проведения собеседования. Кроме этого, до проведения собеседования кандидатуры будут согласованы Министерством просвещения РК.