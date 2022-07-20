Сахара достаточно: жителей Шымкента просят не создавать ажиотаж
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В акимате Шымкента заверили, что в магазинах городах сахар есть. Также жителей призвали не прибегать к необоснованным ажиотажным действиям, сообщает Zakon.kz.
В связи с ситуацией с закупом сахара в целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и для оборота регионального стабилизационного фонда заключен договор с ТОО «Magnum Cash&Carry». На основе договора в соответствии с решением комиссии ежеквартально утверждаются цены на 19 продовольственных товаров первой необходимости.Пресс-служба акимата Шымкента
Сегодня, согласно условиям контракта, розничная цена сахара-песка в 18 торговых сетях составляет 440 тенге.
В целях исключения спекулятивных действий из-за того, что эта цена является одной из самых низких на территории города, действуют ограничения по объему продажи сахара на одного человека. В настоящее время сахар-песок на территории Шымкента в достаточном количестве.Пресс-служба акимата Шымкента
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