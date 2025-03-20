Жителям Шымкента пригрозили сносом балконов
Фото: gov.kz
Акимат Шымкента сегодня, 20 марта 2025 года, обратился к жителям мегаполиса с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.
Оно касается балконов.
"В многоэтажных жилых домах со своей стороны незаконно производить балконные строительные работы, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь. Со стороны управления контроля и качества городской среды в городе ведется мониторинг незаконных застроек. В случае несоблюдения требований законодательства принимаются соответствующие меры. Сегодня ведутся работы по сносу незаконных сооружений по решению суда. Поэтому призываем граждан строго соблюдать требования законодательства при строительстве".Пресс-служба акимата Шымкента
Фото: gov.kz
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