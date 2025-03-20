#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Общество

Жителям Шымкента пригрозили сносом балконов

Жителям Шымкента пригрозили сносом балконов, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 17:33 Фото: gov.kz
Акимат Шымкента сегодня, 20 марта 2025 года, обратился к жителям мегаполиса с важным напоминанием, сообщает Zakon.kz.

Оно касается балконов.

"В многоэтажных жилых домах со своей стороны незаконно производить балконные строительные работы, которые могут поставить под угрозу вашу жизнь. Со стороны управления контроля и качества городской среды в городе ведется мониторинг незаконных застроек. В случае несоблюдения требований законодательства принимаются соответствующие меры. Сегодня ведутся работы по сносу незаконных сооружений по решению суда. Поэтому призываем граждан строго соблюдать требования законодательства при строительстве".Пресс-служба акимата Шымкента

Фото: gov.kz

17 марта 2025 года стало известно, что в Алматы снесли очередную автомойку. Почему, можете узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука
Общество
02:38, 21 марта 2025
Пенсионерка из СКО поблагодарила полицейских за то, что они арестовали ее внука
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: