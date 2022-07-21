Что нельзя выбрасывать в мусорные баки, рассказали эксперты

Более тонны мусора вывозят за день из Алматы. Но на мусорных площадках придворовых территорий не соблюдаются правила сортировки бытовых отходов. Редакция Zakon.kz решила выяснить, какой мусор нельзя выкидывать, и какие предусмотрены контейнеры для разных его видов.

Как рассказали в Управлении экологии и окружающей среды, на мусорных площадках во дворах жилых домов установлено более тысячи сетчатых контейнеров и тысячи экобоксов для сбора вторичного сырья. Еще 300 контейнеров установлено для сбора хлебобулочных отходов. Все это организовано для стимулирования населения к раздельному сбору твердых бытовых отходов на контейнерных площадках.

Кроме того, в Алматы имеется 37 пунктов приема вторсырья, которое можно сдать на платной основе. Но население продолжает без разбора выбрасывать куда ни попадя пакеты с мусором, не задумываясь, какой контейнер для чего предназначен.

Практически весь городской мусор вывозится мусоровывозящей компанией АО «Тартып» на мусоросортировочный комплекс, где производится сортировка некоторых видов вторичного сырья. Отделяются макулатура, некоторые виды пластика, бесцветное, прозрачное стекло, алюминиевые банки, шины, аккумуляторы и другие виды вторсырья.

В ведомстве объяснили, как работает система переработки и сортировки мусора.

Весь городской мусор сортирует мусоросортировочный комплекс, который с 2018 года работает по технологии европейского стандарта. Завод сортирует весь поступающий объем твердых бытовых отходов мегаполиса с помощью четырех линий. Выборка вторсырья из отходов составляет более 15% и состоит из пластика, целлофана, бумаги, стеклобоя, металла и прочего вида вторсырья (ветки, древесина, отходы строительства и др.).

Стоит отметить, что 80% отходов завод не в силах переработать, исходя из выборки вывозимого мусора на полигон. Также не весь вывозимый объем мусора подлежит захоронению. К примеру, крупногабаритный мусор проходит через измельчение, и полигон использует его для своих нужд.

Пригодное для переработки вторичное сырье отправляется на сортировочные базы, которые проводят заготовление сырья, либо непосредственно на заводы-переработчики. На сортировочных базах происходит финальная переработка вторичного сырья – от макулатуры отделяются скрепки, скотч и прочие предметы, не пригодные для переработки, пластик делится на фракции по маркировкам: на 1, 2, 4, 5. Пластик 3, 6 и 7 маркировки непригоден для переработки. Из этого пластика чаще всего производят одноразовую посуду, стаканчики и крышки для напитков, упаковку для снеков и батончиков и многое другое.

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В управлении пояснили,

В основном это батарейки, электронное оборудование, кабели, люминесцентные лампы, строительный и крупногабаритный мусор. Если для первых четырех категорий есть специальные места приема, то для оставшихся двух необходимо заказывать специализированную технику для вывоза, а не оставлять на контейнерной площадке. Управление экологии и окружающей среды

Согласно правилам благоустройства города Алматы, за несоблюдение норм выброса мусора, за его выброс в неположенном месте предусмотрен штраф для физических лиц в размере 20 МРП.

Мы поговорили с генеральным директором предприятия по сбору и сортировке вторичного сырья Kazakhstan Waste Recycling Даной Солтановой, чтобы узнать, какой мусор запрещено выбрасывать в мусорные баки, расположенные во дворах жилых массивов и комплексов, а также какие отходы считаются опасными.

К опасным отходам относятся: батарейки, лампы, градусники, определенные виды лекарств. Эти предметы сложно поддаются досортировке на мусороперерабатывающих комплексах, их вещества позже попадают в сточные воды, отравляют почву и становятся губительными для окружающей среды. Поэтому такие отходы производства необходимо отделять и выбрасывать в отведенные урны или сдавать в организации, специально занимающиеся приемом такого вида отходов. Наша компания занимается переработкой пластика, полиэтилена высокого давления, а также стрейч-пленки. Из пластика производим гранулы, из которых затем производим стопроцентную вторичную пленку. Электронику мы, к сожалению, не принимаем. В Алматы есть несколько компаний, которые принимают вышедшую из строя электронику. Дана Солтанова

Фото: KWR

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Солтанова отметила, что существующей системы информирования населения недостаточно.

Граждане получают информацию в основном посредством социальных сетей. Есть компании, которые разъясняют, в какие баки нужно складывать мусор, как его сортировать. Привлекаются волонтеры. К сожалению, единой программы по информированию населения на государственном уровне сейчас нет, но местные исполнительные органы периодически проводят разъяснительную работу на некоторых каналах нашего города или страны, выпускаются билборды, проводятся субботники. Но сказать, что это работает системно, пока нельзя. Дана Солтанова

Глава компании подчеркнула, что для изменения ситуации с мусором, которую мы сейчас имеем в городе, нужны постоянная просветительская деятельность и работа с населением, чтобы донести до каждого информацию о цивилизованной сортировке мусора и призвать к соблюдению норм и правил.

Информировать население надо посредством любых доступных каналов. Это социальные сети, телевидение, билборды, организация ивентов и субботников. Особое внимание нужно уделить образованию в школах, детских садах, так как дети очень хорошо воспринимают информацию, и адаптация к жизни происходит у них легче. Дана Солтанова

По словам специалиста, уже сейчас в некоторых школах, а также жилищных комплексах присутствует система раздельного сбора вторичного сырья. Есть они и во многих бизнес-центрах. Вывоз сырья осуществляется частными компаниями, и зачастую именно это сырье пригодно для переработки заводом. Спикер подчеркнула, что, к сожалению, процент такого вторичного сырья очень небольшой.

Солтанова остановилась и на вопросе основных трудностей, возникающих у специалистов по сортировке и переработке мусора.

Основная сложность – это отсутствие сортировки у источника образования. Немного людей сортируют вторичное сырье и приносят его в пункты приема. Поэтому сейчас некоторые переработчики испытывают нехватку вторичного сырья. Это особенно касается стрейч-пленки и полиэтилена высокого давления. Его сложно отсортировывать, если он смешивается с органическими отходами или другими видами пластика. Это касается и макулатуры. Сейчас есть сложности в подборе кадров. Такие проблемы присутствуют из года в год у переработчиков в нашей стране, – заключила Солтанова.

Какие контейнеры предназначены для того или иного вида мусора

Фото: пресс-служба Управления экологии и окружающей среды

На экостанции находятся разноцветные контейнеры, в которые следует выбрасывать вторсырье (желательно чистым, без остатков жидкости и пищи).

твердый и мягкий пластик маркировок PET 1, HDPE 2, LDPE 4, PP 5; бесцветное стекло маркировки GL 70 (цветное стекло не принимается); металл (алюминиевые и стальные консервные банки с маркировками FE 40 и ALU 41); крупную и мелкую электронику, в том числе батарейки (не принимаются лампочки и электронные сигареты); макулатуру с маркировками PAP 20, PAP 21, PAP 22, PAP 23 (гофрированный картон, картон, бумагу).

Пластиковые бутылки необходимо смять, чтобы они занимали меньше места.

Фото: пресс-служба Управления экологии и окружающей среды

Бачок– для сбора остатков хлебобулочных изделий.

Контейнер зеленого цвета предназначен для сбора стекла, бумаги, пластика и вторичного металла.

В контейнер синего цвета, наоборот, нельзя выбрасывать бутылки, пищевые отходы и лампочки. Он предназначен для утилизации бытовой техники и электроники, в том числе батареек, светодиодных ламп, сотовых телефонов, бытовой техники, шнуров и т.д.

Фото: пресс-служба Управления экологии и окружающей среды

Данные контейнеры также разделены по цвету в зависимости от разного вида отходов.

Черный контейнер предназначен для алюминиевых банок и стекла.

Белый – для макулатуры: картона, гофрокартона, полиграфической продукции, рекламных проспектов, книг, журналов (желательно очищенных от корешков и твердых переплетов).

Синий – для пластика: подразумевается сбор пластика, целлофана (желательно без остатков пищи), ПЭТ, бочек, канистр, бутылок под бытовую химию, ящиков, емкостей, полиэтиленовой пленки.

В красный контейнер нужно выбрасывать общий мусор.

Фото: KWR

здесьу граждан принимают картон, бумагу и другие волокнистые материалы с добавлением минералов в надлежащем виде (связанные или уложенные стопками). После приема и взвешивания оператор осуществит оплату.