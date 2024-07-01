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В рамках акции "Алматы Жазы" проводятся дезинфекционные работы мусорных площадок

В рамках акции &quot;Алматы Жазы&quot; проводятся дезинфекционные работы мусорных площадок, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 19:41 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ежедневно с территории Алматы вывозится более 1300 тонн твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

Вывоз твердых бытовых отходов производится на мусоросортировочный комплекс ТОО "Green Reсycle", расположенный по адресу: Алматы, Алатауский район, мкр. Алгабас, ул. 7, уч. 134/12.

Как отметил главный специалист отдела по управлению отходами Управления экологии и окружающей среды города Алматы Алинур Бакенов, на данный момент в городе задействована 171 единица спецтехники, мойка и дезинфекция специализированной техники проводится согласно утвержденному графику.

"В Алматы в частном секторе мусоровывозящими организациями вывоз твердых бытовых отходов осуществляется бестарным методом, согласно утвержденным графикам вывоза ТБО один раз в неделю. Вывоз с контейнерных площадок благоустроенного сектора производится ежедневно, на проблемных участках график вывоз ТБО увеличен с одного до двух раз в день, в некоторых местах с двух до трех раз в день".Алинур Бакенов
В рамках акции "Алматы Жазы" проводятся дезинфекционные работы мусорных площадок, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 19:41

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Помимо дезинфекционных и моечных работ проводится реконструкция мусорных площадок, где работники чинят сломанные контейнеры, приводя их в соответствующий вид.

В рамках акции "Алматы Жазы" проводятся дезинфекционные работы мусорных площадок, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 19:41

Фото: пресс-служба акимата Алматы

С начала акции "Алматы Жазы" силами мусоровывозящих организаций уже были проведены работы по мойке, дезинфекции и дератизации 300 контейнеров и 60 контейнерных площадок. Также проведены работы по ремонту и покраске 105 контейнеров.

В рамках акции "Алматы Жазы" проводятся дезинфекционные работы мусорных площадок, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 19:41

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Сегодня на территории города обеспечен 100-процентный охват по сбору и вывозу ТБО. Услуги по вывозу отходов предоставляет 21 мусоровывозящая организация.

В планах "Алматы Жазы" предусмотрены работы по санитарной обработке 1454 контейнерных площадок, мойке и дезинфекции 700 контейнерных площадок, а также уборке и очистке 24 747 уличных и дворовых урн.

В рамках акции "Алматы Жазы" проводятся дезинфекционные работы мусорных площадок, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 19:41

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, акция "Алматы Жазы" стартовала в рамках реализации общереспубликанской акции "Таза Қазақстан" и является продолжением кампании "Алматы – наш общий дом", которая продлится до 6 июля текущего года.

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