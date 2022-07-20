Как в Казахстане борются за права человека и помогают малообеспеченным семьям

Директор Кризисного центра для жертв бытового насилия «Жан-Сая», член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Зульфия Байсакова рассказала Zakon.kz, что предпринимает государство для улучшения жизни своих граждан.

По словам Байсаковой, работу чиновников по улучшению положения семьи и решению вопросов бытового насилия она видит изнутри.

Вы знаете, что недавно президент выступил на заседании правительства, где еще раз расставил те акценты, на которые мы обращали внимание в своей работе. В частности, создание социальной карты семьи, благодаря которой мы будем знать, в чем нуждается каждая семья и каким образом можно подключить все государственные структуры для разрешения той или иной трудной жизненной ситуации. Зульфия Байсакова

Спикер объяснила, что социальная карта семьи позволит оценить уровень и источники дохода домочадцев, рассчитать необходимые экономические затраты и, исходя из полученных данных, составить индивидуальный план работы.

Вместе с тем она отметила тревожные показатели по материнской и детской смертности, суицидальным настроениям несовершеннолетних в стране. Для исправления ситуации необходимы крепкие программы по защите прав человека – это, по мнению Зульфии Байсаковой, должно стать приоритетом государственной политики.

Основным направлением является, безусловно, защита семьи от всех форм гендерного насилия. Я знаю, что до конца года, возможно, будет разработан проект изменений в действующий Закон «О профилактике бытового насилия». Поправки включат общественные работы как одну из форм привлечения агрессоров к ответственности. Помимо этого, будет проводиться психокоррекционная работа.

Как подчеркнула эксперт, под влиянием СМИ и гласности в казахстанском обществе постепенно формируется культура нетерпимости к любым проявлениям жестокости. Теперь многое зависит от способности чиновников взять происходящее под контроль и в кратчайшие сроки реализовать поручения главы государства.

То, что озвучивает президент, на мой взгляд, должно обязательно быть исполнено. Надо говорить об ответственности каждого госоргана за выполнение или невыполнение его поручений. Давно пора перейти от количественных показателей к качественным. Зульфия Байсакова

Говоря о качестве, Байсакова привела в пример алматинский проект «Бақытты отбасы», в рамках которого 2,5 тыс. многодетных матерей обучились различным профессиям. 3% из них в дальнейшем открыли собственный бизнес, начиная от маленьких парикмахерских и ателье на дому и заканчивая более масштабными предприятиями.

Такой вот поэтапный процесс помощи женщинам позволяет вывести всю семью на новый уровень. Поддержка должна осуществляться комплексно, по принципу «одного окна». Нужно реагировать на реальные потребности и уходить от поддержки, превращающейся из временной в постоянную. Адресная помощь, социальные рабочие места, из года в год удовлетворяющие нужды одних и тех же людей, лишь укрепляют иждивенческие настроения. Временные меры пора завершать и ориентироваться на тех, кто готов расти и развиваться. Нам нужно выводить семьи из понимания бедности как бесконечного явления к пониманию экономической независимости и ответственности за собственную ячейку общества, за детей.