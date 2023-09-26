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Какой ущерб наносит экономике Казахстана семейно-бытовое насилие

Какой ущерб наносит экономике Казахстана семейно-бытовое насилие Фото: pixabay
Член национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Азиза Шужеева рассказала, какой ущерб наносит экономике семейно-бытовое насилие в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Казахстан потерял более 60 миллиардов тенге из-за проблемы семейно – бытового насилия. 

"Уже посчитано, что бытовое насилие в Казахстане обходится государству в 60 миллиардов тенге. А потери трудовые, от того что женщины выпадают из продуктивной занятости составляют минус 1,6% к ВВП", – заявила в Мажилисе Азиза Шужеева.

Руководитель Центра прикладных исследований "TALAP" Рахим Ошакбаев заявил, что официальная статистика не отражает реального масштаба этого противоправного явления. 

"В 2020 – 179 тысяч было сообщений о семейном конфликте, мы понимаем, что это латентное преступление. Я легко поверю в то, что сообщается только процентов 20% о том, что реально происходит – это происходит за закрытыми дверями. Возможно, в это вовлекается в Казахстане порядка миллиона случаев семейно – бытового насилия. И если умножить на количество членов семьей – три, четыре или пять человек, то увидите, что, возможно, порядка трех миллионов человек в Казахстане являются жертвами либо свидетелями семейного насилия. То есть это очень масштабное явление", – отметил Ошакбаев.

26 сентября стало известно, что в Казахстане планируют создать единый открытый реестр домашних насильников. Об этом журналистам заявил депутат Мажилиса Бакытжан Базарбек. 

По его словам, введение специальных списков в качестве меры контроля домашнего насилия может помочь в создании безопасной среды для женщин и позволит усмирить семейных дебоширов.

Мадина Мамырханова
Мажилис Парламента РК Казахстан
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