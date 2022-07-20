Девять учеников из аулов стали обладателями грантов Европейского университета

Впервые 9 выпускников IQanat 2022 года стали обладателями 100% грантов на обучение в Европейском университете Vitautus Magnus University (Литва). Еще 15 выпускников получили гранты в Назарбаев Университете.

В прошлом году 85% выпускников IQanat High School of Burabay поступили в казахстанские и зарубежные вузы на гранты. Результаты общего поступления в 2022 году будут известны в августе.

Олимпиада IQanat и другие образовательные программы фонда дают тысячам ребят из аулов шанс на поступление в одну из самых высокотехнологичных школ – IQanat High School of Burabay, возможность получения бесценного опыта общения с сильными педагогами, расширения круга знакомств, повышения уровня жизни в целом и, как результат, поступления сельских детей в лучшие вузы.

Фото: IQanat

За последние четыре года фондом охвачено порядка 152 тыс. сельских учеников, разбросанных по всему Казахстану. Все эти дети получили возможность обрести качественное образование.

Образовательные программы фонда направлены не только на отличников, но и тех, кому нужно догнать своих сверстников и поднять свою самооценку.

Все это стало возможным для сельских детей благодаря поддержке и вкладу 95 неравнодушных попечителей-бизнесменов. В Фонде IQanat отмечают, что приглашают присоединиться к такой важной миссии и других бизнесменов страны в ряды попечителей.