ДТП на трассе Алматы – Бесмойнак: погиб мальчик, пострадали 2 водителя
Фото: Zakon.kz
Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Алматы – Бесмойнак. Здесь столкнулись автомобили Lada-21114 и Toyota Camry, передает Zakon.kz.
Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля Lada двигался в сторону Алматы, а Toyota Camry – в сторону Алматинской области. Внезапно водитель Toyota Camry свернул на полосу встречного движения. В этот момент автомобиль Lada протаранил Toyota Camry. Вдруг автомобили вылетели на обочину.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали оба водителя. В сознании и с различными травмами, переломами их госпитализировали в ближайшую больницу.
На месте погиб мальчик 2011 года рождения. Он был племянником водителя Lada.
Фото: Zakon.kz
Обстоятельства ДТП выясняются.
Фото: Zakon.kz
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