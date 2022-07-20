ДТП на трассе Алматы – Бесмойнак: погиб мальчик, пострадали 2 водителя

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Алматы – Бесмойнак. Здесь столкнулись автомобили Lada-21114 и Toyota Camry, передает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

Водитель автомобиля Lada двигался в сторону Алматы, а Toyota Camry – в сторону Алматинской области. Внезапно водитель Toyota Camry свернул на полосу встречного движения. В этот момент автомобиль Lada протаранил Toyota Camry. Вдруг автомобили вылетели на обочину.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали оба водителя. В сознании и с различными травмами, переломами их госпитализировали в ближайшую больницу.

На месте погиб мальчик 2011 года рождения. Он был племянником водителя Lada.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Обстоятельства ДТП выясняются.