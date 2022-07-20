Журналистку избили в Атырау – подробности

В Актобе 19 июля корреспондента информационного портала «Дорожный контроль» Олесю Вертинскую избили возле собственного дома, сообщает Zakon.kz.

Когда она вышла из дома, к ней подошел неизвестный парень, попросил о помощи, а затем сильно ударил по лицу.

От удара женщина упала, и нападавший стал ее пинать. Журналистку спас случайный прохожий, скорую помощь вызвал ее сын. Компьютерная томография выявила перелом носа со смещением. Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз»

Олеся Вертинская обратилась с заявлением в полицию.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РК.

16 июля журналистка получила с неизвестного номера сообщение, в котором ей настоятельно советовали быть осторожной с неким ТОО и его владельцем. В тот же день женщина написала заявление в прокуратуру о том, что ей начали поступать угрозы, и она опасается за свою жизнь. 13 июля против Вертинской было начато досудебное расследование по ст. 667 КоАП РК.

Журналистка написала тогда в прокуратуру жалобу, после чего прокуратура отменила это дело.