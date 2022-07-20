Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в telegram-канале Акорды, главу государству встретили председатель кабинета министров Кыргызстана – руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, министр транспорта КР Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев. Фото: akorda.kz Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире. По итогам саммита намечено подписание нескольких документов. Читайте также Усовершенствовать военную организацию Казахстана поручил Токаев Токаев подписал поправки по развитию цифровизации Президент справедливо раскритиковал госорганы – экспертное мнение

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