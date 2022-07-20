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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату

Токаев Кыргызстан прибытие Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в telegram-канале Акорды, главу государству встретили председатель кабинета министров Кыргызстана – руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, министр транспорта КР Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев.

прибытие Кыргызстан

Фото: akorda.kz

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире.

По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.

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