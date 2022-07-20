Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в telegram-канале Акорды, главу государству встретили председатель кабинета министров Кыргызстана – руководитель администрации президента Акылбек Жапаров, министр транспорта КР Эркинбек Осоев, первый заместитель министра иностранных дел КР Нуран Ниязалиев.
Фото: akorda.kz
По итогам саммита намечено подписание нескольких документов.
Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ