Обязан ли сотрудник сообщать об уходе на больничный

На сайте электронного правительства был задан вопрос: обязан ли работник уведомлять работодателя о выходе на больничный и временной нетрудоспособности, и могут ли его уволить, если он не сообщил об этом, передает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отметили, что Трудовым кодексом РК не предусмотрена обязанность работника и порядок по уведомлению работодателя об открытии листа временной нетрудоспособности.

Вместе с тем указали, что кодекс предусматривает, что работник должен выполнять трудовые обязанности в соответствии с соглашениями, трудовым, коллективным договорами, актами работодателя; соблюдать трудовую дисциплину.

В этой связи считаем целесообразным уведомление работодателя, при наличии такой возможности, о своей временной нетрудоспособности, подтвержденной листом временной нетрудоспособности, – сказали в Минтруда.

В то же время в министерстве отметили, что согласно статье 54 Кодекса не допускается расторжение трудового договора по инициативе работодателя в период временной нетрудоспособности и пребывания работника в отпуске, за исключением ряда случаев, указанных в статье.

В Минтруда также сообщили, что государственный контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют государственные инспекторы труда.

В случае нарушения трудовых прав и законных интересов со стороны работодателя работник или его представитель вправе обратиться с соответствующим заявлением в инспекцию труда по месту нахождения организации.