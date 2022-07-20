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Касым-Жомарт Токаев встретился с президентами Кыргызстана и Узбекистана

Встреча президентов на Иссык-Куле Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев встретился с коллегами из Кыргызстана и Узбекистана на Иссык-Куле, сообщает Zakon.kz.

Президенты поговорили в неформальной обстановке и прокатились на теплоходе по озеру.

20 июля президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, намеченной на 21 июля.

Ожидается, что лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрят перспективы региональной интеграции в контексте текущей геополитической и экономической ситуации в мире.

Токаев встретился с президентами Кыргызстана и Узбекистана

Фото: akorda.kz

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