Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 апреля 2024 года, прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: