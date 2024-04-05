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Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:01 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 апреля 2024 года, прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту города Ургенча главу нашего государства встретил президент Шавкат Мирзиёев.

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 13:01

Фото: akorda.kz

В программе визита – неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.

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4 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев направил президенту Шавкату Мирзиёеву телеграмму соболезнования по поводу трагической гибели в автокатастрофе на трассе Шымкент – Самара восьмерых граждан Узбекистана.

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