Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 апреля 2024 года, прибыл в Узбекистан с рабочим визитом. Об этом рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.
В аэропорту города Ургенча главу нашего государства встретил президент Шавкат Мирзиёев.
Фото: akorda.kz
В программе визита – неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы.
Материал по теме
Акорда анонсировала встречу Токаева и Мирзиёева
4 апреля 2024 года Касым-Жомарт Токаев направил президенту Шавкату Мирзиёеву телеграмму соболезнования по поводу трагической гибели в автокатастрофе на трассе Шымкент – Самара восьмерых граждан Узбекистана.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript