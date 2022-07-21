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WBO официально назначила бой Алимханулы – Андраде за титул чемпиона мира

Алимханулы Андраде бой Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
WBO официально обязала Деметриуса Андраде провести защиту пояса с Жанибеком Алимханулы. Если он откажется, то титул станет вакантным, и Алимханулы автоматически станет полноценным чемпионом мира, сообщает Zakon.kz.

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона мира в среднем весе Деметриуса Андраде (31-0, 19 КО) провести защиту своего пояса в поединке с казахстанцем Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 КО), сообщает Sports.kz.

У команд боксеров есть 30 дней, чтобы договориться о проведении боя – в противном случае будут назначены промоутерские торги.

Жанибек Алимханулы является «временным» чемпионом мира WBO, в то время как Деметриус Андраде владеет полноценным поясом.

В своем последнем бою в мае Алимханулы нокаутировал британца Дэнни Дигнума (14-1-1, 8 КО), а Андраде не выходил на ринг с ноября, когда отправил в нокаут ирландца Джейсона Куигли (19-2, 14 КО).

После этого Андраде должен был драться в суперсреднем весе с британцем Заком Паркером (22-0, 16 КО), но получил травму, и бой был отменен.

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