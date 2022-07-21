Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»

Теперь граждан просят помочь в разоблачении кредитных менеджеров, которые якобы обманывают людей. Для потерпевших это оборачивается миллионными долгами, сообщает Zakon.kz.

48-летний Юрий Фоминых совершенно неожиданно для себя оказался в долгах. Мужчина и сам не понимает, как умудрился взять два кредита на 4 млн тенге, сообщает КТК.

Теперь Юрий ежемесячно должен банкам по 120 тысяч. Такой платеж ему не по карману.

Мужчина сокрушается: попался на том, что хотел разоблачить интернет-мошенников, которые безжалостно дурят людей. Говорит: позвонили, представились сотрудниками Нацбанка, общались вежливо, просили помочь. Юрий согласился, причем совершенно бескорыстно.

Они объяснили тем, что им надо проверить сотрудников банка. Представились они, назвали свои, ну, фамилия, имя отчество, номера удостоверений, контактный телефон: можете позвонить. Я перезваниваю: да, такие-то, такие-то работают. Думаю, ну раз это – наверное, из банка, так и так; раз это, у них мои данные: они мне же передают – не я им, а они мне. Юрий Фоминых

Аферисты звонят на сотовый телефон и представляются специалистами службы безопасности банка или полицейскими. Козыряют должностями и званиями. А дальше – на полном серьезе просят провернуть спецоперацию по разоблачению какого-нибудь кредитного менеджера, который якобы дурит людей. Спасти мир от этого негодяя, по словам мошенников, оказывается проще простого. Нужно взять у него кредит, а потом перечислить деньги на специальный счет.

Полицейские не скрывают: на каждом шагу просят народ не верить звонкам незнакомцев и тем более не брать для них кредиты. Но аферисты оказываются сильнее здравого смысла.

Несмотря на проводимую профилактическую работу органов внутренних дел, зачастую поражает доверчивость граждан. На территории нашей области были факты, когда потерпевшими становились сами сотрудники действующих банков, несмотря на то, что они прекрасно знают, что им звонить никто не будет из банков. Раскрыть данные преступления зачастую остается сложным ввиду того, что подозреваемые лица находятся за пределами Казахстана. И потерпевшие с данными своими кредитами остаются один на один. Старший оперуполномоченный ДП СКО Андрей Акопян

Психологов успех мошенников не удивляет. Оказывается, аферисты ничего нового не придумали. Они манипулируют людьми обычными приемами, которые хорошо знакомы науке. Беда в том, что перед этими способами манипуляции не может устоять каждый пятый – независимо от возраста, образования и даже социального статуса.

У каждого из нас есть, скажем так, такой критерий, по которому мы говорим: да, верю – не верю, что называется. И вот, если мошенник нащупал этот критерий, там предоставил действительно личные данные какие-то и так далее, соответственно, он прошел эту границу, этот порог – и человек поверил. А когда он уже поверил, здесь срабатывает подчинение авторитету: ну, естественно, это спецслужбы, органы и так далее. Психолог Дмитрий Агапов

Спастись от мошенников все-таки можно. Психологи советуют доверять интуиции. Если есть хоть малейшие сомнения, прерывайте разговор. Полицейские уверены: аферисты оставят вас в покое, если вы предложите личную встречу. Но лучше всего вообще не разговаривать с незнакомцами о деньгах.