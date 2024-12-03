Телефонный мошенник хладнокровно обманывал столичных таксистов
Следуя довольно простой схеме обмана, мужчина сумел ввести в заблуждение семерых таксистов. Оперативники выяснили, что мошенник через мобильное приложение отправлял водителям различные заявки с просьбой привезти продукты питания или пополнить баланс.
Рассчитаться с водителями должен был по месту прибытия, однако по приезде оказывалось, что транспортное средство никто не вызывал, а сам заказчик отключал телефон.
Во всех случаях ущерб он наносил разный – от 10 до 30 тыс.тенге. Общая сумма хищения составила около 150 тыс. тенге. По семи аналогичным фактам зарегистрировано уголовное дело.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников.
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