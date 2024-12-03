Телефонный мошенник хладнокровно обманывал столичных таксистов

Сотрудники криминальной полиции столичного района Нура задержали 31-летнего мужчину, который онлайн обманывал столичных таксистов, сообщает Zakon.kz.

Следуя довольно простой схеме обмана, мужчина сумел ввести в заблуждение семерых таксистов. Оперативники выяснили, что мошенник через мобильное приложение отправлял водителям различные заявки с просьбой привезти продукты питания или пополнить баланс.

Рассчитаться с водителями должен был по месту прибытия, однако по приезде оказывалось, что транспортное средство никто не вызывал, а сам заказчик отключал телефон.

Во всех случаях ущерб он наносил разный – от 10 до 30 тыс.тенге. Общая сумма хищения составила около 150 тыс. тенге. По семи аналогичным фактам зарегистрировано уголовное дело.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации мошенников.

Ранее аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК 3 декабря 2024 года прокомментировал резонансное убийство 21-летнего парня в одном из развлекательных заведений Кокшетау, отпраздновавшего накануне свою помолвку.

