Более двух тысяч: рост заболеваемости КВИ за сутки продолжается в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 642,
в Алматы – 650,
в Шымкенте – 145,
в Акмолинской области – 38,
в Актюбинской области – 30,
в Алматинской области – 82,
в Жетысуской области - 78,
в Атырауской области – 44,
в ВКО – 22,
в Абайской области - 15,
в Жамбылской области – 86,
в ЗКО – 39,
в Карагандинской области – 188,
в Улытауской области - 24,
в Костанайской области – 29,
в Кызылординской области – 69,
в Мангистауской области – 19,
в Павлодарской области – 19,
в СКО – 16,
в Туркестанской области – 22.
Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев.
838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 167,
в Алматы – 508,
в Шымкенте – 52,
в Алматинской области – 33,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 12,
в Карагандинской области – 43,
в Улытауской области – 1,
в Кызылординской области – 11,
в Павлодарской области – 1,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 297 761 человек.