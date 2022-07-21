Более двух тысяч: рост заболеваемости КВИ за сутки продолжается в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20 июля в Казахстане сообщили в Минздраве. В антилидерах по-прежнему Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 642,

в Алматы – 650,

в Шымкенте – 145,

в Акмолинской области – 38,

в Актюбинской области – 30,

в Алматинской области – 82,

в Жетысуской области - 78,

в Атырауской области – 44,

в ВКО – 22,

в Абайской области - 15,

в Жамбылской области – 86,

в ЗКО – 39,

в Карагандинской области – 188,

в Улытауской области - 24,

в Костанайской области – 29,

в Кызылординской области – 69,

в Мангистауской области – 19,

в Павлодарской области – 19,

в СКО – 16,

в Туркестанской области – 22. Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев. 838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 167,

в Алматы – 508,

в Шымкенте – 52,

в Алматинской области – 33,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 12,

в Карагандинской области – 43,

в Улытауской области – 1,

в Кызылординской области – 11,

в Павлодарской области – 1,

в Туркестанской области – 3. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 297 761 человек. Читайте также Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации» Украинское зерно в немецкие порты начнет перевозить Deutsche Bahn Китай усиливает свою зависимость от угля

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