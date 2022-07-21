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Более двух тысяч: рост заболеваемости КВИ за сутки продолжается в Казахстане

Коронавирус Казахстан 20 июля Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 20 июля в Казахстане сообщили в Минздраве. В антилидерах по-прежнему Алматы, Нур-Султан и Карагандинская область, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 642,

  • в Алматы – 650,

  • в Шымкенте – 145,

  • в Акмолинской области – 38,

  • в Актюбинской области – 30,

  • в Алматинской области – 82,

  • в Жетысуской области - 78,

  • в Атырауской области – 44,

  • в ВКО – 22,

  • в Абайской области - 15,

  • в Жамбылской области – 86,

  • в ЗКО – 39,

  • в Карагандинской области – 188,

  • в Улытауской области - 24,

  • в Костанайской области – 29,

  • в Кызылординской области – 69,

  • в Мангистауской области – 19,

  • в Павлодарской области – 19,

  • в СКО – 16,

  • в Туркестанской области – 22.

Всего в стране подтверждено 1 323 710 случаев.

838 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 167,

  • в Алматы – 508,

  • в Шымкенте – 52,

  • в Алматинской области – 33,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 12,

  • в Карагандинской области – 43,

  • в Улытауской области – 1,

  • в Кызылординской области – 11,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 297 761 человек.

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