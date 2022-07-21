Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство

В Алматы стартовало новое сборочное производство компании Honeywell, которая занимается обеспечением оборудования для нефтегазового и горнодобывающего сектора Казахстана.

Уже много лет компания работает в Казахстане и имеет представительства в разных городах нашей страны. Теперь настала очередь открытия небольшого завода по выпуску систем автоматизации и безопасности для промышленных предприятий.

Уйдя с российского рынка, входящая в Топ-100 мировых компаний Honeywell выбрала для локализации своего производства Казахстан. Открытие сборочного цеха состоялось благодаря поддержке АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST».

По мнению заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Алмаса Айдарова, здесь этому способствуют и налаженная логистика с другими странами, и нахождение в ЕАЭС, а также благоприятный инвестиционный климат и наиболее развитая экономика среди стран Центральной Азии.

Присутствующий на открытии нового сборочного предприятия Алмас Айдаров рассказал, что проект принесет в страну 100 миллионов долларов инвестиций. Тем не менее для Казахстана появление производства столь крупной компании показательно.

Алмас Айдаров, фото: Kazakh Invest

К тому же, по его словам, Honeywell – не единственная компания, которая будет передислоцирована из России в Казахстан.

В целом, мы для себя определили 265 крупных компаний, которые публично заявили о своем уходе с российского рынка. Мы ведем с ними переговоры, и у нас уже есть порядка 43 договоренностей с крупными компаниями об открытии нового производства или переезде офиса в Казахстан. Алмас Айдаров

К тому же немалое значение открытие производства имеет и для южного мегаполиса.

Фото: Kazakh Invest

Это поступления в бюджет налоговых отчислений, а также обеспечение местного населения рабочими местами, что является одним из условий присутствия компаний-инвесторов, говорит заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

В целом, за первое полугодие у нас выросли частные инвестиции на 20%, обрабатывающая промышленность тоже растет устойчивыми темпами. Такие наукоемкие, высокотехнологичные, современные производства с высокой производительностью труда и добавленной стоимостью будут в фокусе нашего внимания, – заявил замакима.

Президент Honeywell в Центральной Азии, Турции, Израиле Уйгар Доюран заверил – на производстве работают казахстанские специалисты. В случае, если мощности будут расти и предприятие будет нуждаться в дополнительной рабочей силе, то предпочтение, разумеется, будет отдано казахстанцам.

Фото: Kazakh Invest

Кроме того, компания старается максимально локализовать производство, используя часть отечественных компонентов для создания систем автоматизации и безопасности.

Компания Honeywell присутствует в Казахстане с 1998 года и более 40 лет поддерживает нефтегазовую отрасль страны, работая с крупнейшими казахстанскими производителями нефти и компаниями, занимающимися горнодобывающей промышленностью.

Как сообщил Доюран, сборочная площадка компании станет первой в своем роде по производству технологий ICSS в Казахстане, что обеспечит дополнительную основу для расширения внутренних производственных мощностей по созданию передовых промышленных систем автоматизации.

Уйгар Доюран, фото: Kazakh Invest

Это знаменательное открытие подчеркивает нашу приверженность продвижению планов Казахстана по локализации и обеспечит быстрый и легкий доступ к передовым технологиям автоматизации и критически важным технологиям безопасности в нефтехимической, нефтяной и газовой промышленности страны, – заключил президент компании.