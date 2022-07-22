Специалисты назвали причины феномена многодетности в Казахстане

По официальной статистике, в статусе многодетных семей в Казахстане зарегистрировано 600 тысяч человек. С какими проблемами сталкиваются эти категории граждан и как их решают в правительстве, читайте в материале Zakon.kz.

Общественное объединение «Союз многодетных матерей Talbesyk» под руководством Лаззат Кожахметовой бесплатно консультирует женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; проводит консультации и оказывает помощь в решении вопросов здравоохранения, образования, трудоустройства, предпринимательства, а также юридическую и психологическую помощь и многое другое.

Ляззат Кожахметова назвала причины многодетности в Казахстане и связанные с этим проблемы.

Мы поинтересовались ее мнением, почему женщины в многодетных семьях не стремятся выходить на работу, хотя государство предоставляет такой категории граждан рабочие места.

По словам Ляззат Кожахметовой, здесь остро стоит вопрос отсутствия высшего образования у супругов.

– Чаще всего такие семьи создаются сразу после окончания школы, в лучшем случае – колледжа, – говорит глава общественного объединения.

Соответственно, без диплома они не могут найти хорошо оплачиваемую работу. Им приходится трудиться в низкооплачиваемых сферах, причем иногда на нескольких предприятиях, где зачастую требуются физические навыки и выносливость.

Отсюда и складывается картина, что женщина выходит замуж, рожает детей и сидит дома, тем самым пополняя ряды малоимущих. Как правило, многодетные семьи не имеют своего угла, имеют небольшой доход и сталкиваются с бесконечными бюрократическими проблемами.

Кожахметова отметила, что находящиеся в статусе многодетных нуждаются в обучающей программе от государства, например, в тех же краткосрочных курсах для освоения ими (женщинами/мужчинами) новой специальности с целью дальнейшего трудоустройства.

Но с такой учебой не так все просто. По словам нашей собеседницы, на время пандемии все эти краткосрочные курсы приостановили свою работу и только сейчас постепенно возобновляют свою деятельность. К тому же программа слишком затянута: предлагаются курсы на полгода, а для многих многодетных мам, у которых на руках грудные дети, это очень неудобно – не с кем оставлять детей во время занятий.

Эти обучающие программы надо выстраивать таким образом, чтобы женщина могла совмещать обучение и воспитание детей, уверена Кожахметова. Учитывая все особенности, здесь вскрывается еще и потребность в создании детских кружков и различных секций, чтобы дети из многодетных семей тоже были заняты своим развитием, пока их родитель получает новую профессию, считает руководитель объединения. Ляззат Кожахметова

По ее мнению, в решении проблемы безработицы может помочь и открытие при колледжах заочных отделений, чтобы люди могли получать специальное образование дистанционно.

Кожахметова подчеркнула, что такой подход поможет защитить женщину не только юридически, но и обеспечить ее материальную независимость от мужчины в любой сложной ситуации.

– Почему родители не вкладывают деньги в образование дочерей? До сих пор есть семьи, которые придерживаются вопроса «программирования» девочек на ранний брак, рождение детей, на роль домохозяйки, женщины в статусе типичной келин?

Потому что у родителей, если речь идет о многодетности, нет средств для обучения всех детей. Они могут дать возможность получить платное высшее образование только одному ребенку. Эту привилегию заслуживает обычно старший ребенок в семье. У большинства таких семей съемное жилье либо ипотека, практически весь скромный доход семьи уходит на пропитание. Ляззат Кожахметова

Поэтому другие дети, получив среднее или среднее специальное образование, идут работать в основном в сферу обслуживания, которая, кстати, сейчас очень востребована на рынке труда.

Девочек зачастую выдают замуж сразу после окончания школы. Я считаю, что девушки без высшего образования не должны сразу вступать в брак. В противном случае им не останется ничего другого, кроме как рожать детей и стать домохозяйками. А с возрастом женщине тяжелее устроиться на работу. Ляззат Кожахметова

Серьезную обеспокоенность, по мнению Ляззат Кожахметовой, вызывает рост числа разводов среди тех, кому за 40. Современных мужчин не останавливает наличие пяти и более детей в семье.

– Какое решение этой проблемы вы видите как руководитель «Союза многодетных матерей «Talbesik»?

– По моему мнению, нужно пересмотреть некоторые пункты в законе РК «О жилищных отношениях».

Например, есть пробел в системе госпрограмм на получение социального жилья для матерей-одиночек и многодетных. Если женщина в разводе и как мать-одиночка стояла в очереди на социальное жилье, при повторном вступлении в брак она автоматически теряет свой статус матери-одиночки и ее снимают с очереди на получение жилья. Ляззат Кожахметова

Поэтому парам невыгодно официально регистрировать свои семьи.

Таким образом, женщины переписывают всех своих детей на себя и встают заново в очередь, но уже в статусе многодетной матери. И это замкнутый круг. Женщина из-за всей этой волокиты теряет много времени, поэтому в ее интересах сохранить прежний статус и прежнюю очередь на получение социального жилья, даже принимая во внимание предполагаемое сожительство.

Для решения этих вопросов необходимо создавать центры по всей республике, где специалисты разъясняли бы населению, как работает госпрограмма, на какую социальную помощь люди могут рассчитывать, каков механизм жилищных программ. Для этого следует привлекать специалистов из разных областей: юристов, социальных работников и психологов. Потому что в этом плане у нас население безграмотное, не хватает достаточно доходчивой информации. Ляззат Кожахметова

Новость по теме Как в Казахстане борются за права человека и помогают малообеспеченным семьям

Вот как проблемы многодетности видит психолог Гульнара Тлембаева:

По мнению психолога, многодетность – это не только про выбор женщины. Это решение принимает пара – мужчина и женщина, чаще всего бессознательно.

Супруги чаще всего строят свою семью по подобию модели семьи их родителей и предыдущих поколений.

Многодетностью в нашей стране еще каких-то сто лет назад нельзя было удивить.

Раньше многодетность была одним из факторов выживания семьи. Потому что считалось: чем больше детей, тем лучше, так как в те времена из-за многих факторов (медицина, суровые погодные условия, другие агрессивные факторы или войны) удавалось выживать, к сожалению, не всем. Такая модель семьи передавалась от поколения к поколению. Психолог Гульнара Тлембаева

— И сегодня такой уклад семьи остается актуальным, особенно в сельской среде, где есть фермерские хозяйства, где дети с ранних лет приучены к физическому труду, вместе участвуют в быте семьи, — считает Гульнара Тлембаева .

К примеру, для жителей аула один-два ребенка – это не актуально, потому что тогда семья не вынесет тяжелого бремени. Они живут за счет фермерского хозяйства, все, что вырастят своим трудом – это их единственный хлеб. Поэтому дети – это дополнительная трудовая сила и опора родителей в старости. И этот момент нельзя не учитывать. Именно многодетность – это то, что движет и мужчиной, и женщиной, закладывается в их понятия еще в детстве.

Людям, которые с такой картиной мира многодетности переезжают в город, сложнее адаптироваться в новой среде.

Главное – не перейти с нормальной и естественной адаптации в стадию иждивенчества.

Это происходит, когда адаптационные механизмы страдают и некоторые семьи используют многодетность как способ выжить за счет своих детей. В этом уже усматривается не только поведение иждивенчества, но паразитизм.

Если говорить, с точки зрения психологии, психика человека тоже претерпевает изменения вместе с течением времени, ей свойственно трансформироваться. Раньше, сто лет назад, женщине, чтобы реализовать себя, в том числе и как мать, нужно было непременно выйти замуж. Это был единственный способ ее выживания. Женщина без мужа, без детей не могла обеспечить себя.

А если говорить о реализации женщины в те времена, то эта была вынужденная мера, особенно в послевоенное время.

Самореализация женщины сегодня – это новый вызов для нее в современных реалиях. Потому что такого примера в истории еще не было. Женская психика к этому только потихоньку начинает адаптироваться.

Те же самые метаморфозы происходят и с мужской психикой. И сколько тревог это вызывает!

Кстати, о выборе. Во многих семьях случается так, что работающая женщина, придя домой, испытывает феноменальное чувство вины потому, что она, к примеру, не приготовила ужин, хотя работает наравне с мужем. Как вы думаете, о чем это? Это о том, что, помимо того, что она работает, в ее голове сидит устоявшееся понятие, что домашние обязанности – это только ее зона ответственности. Хотя сегодня, к счастью, многие уже делят быт между членами семьи, даже при условии социальной активности. Психолог Гульнара Тлембаева

Хотя женщина умом все понимает, но живет по привычке, а «перестройка» права быть на равных с мужчиной в бытовых семейных делах пока не доходит до практики. И если у женщины нет внутренней силы, чтобы реализовать себя где-то еще, кроме как быть женой и матерью, в этом случае будет только материнство. И если говорить о выходе из этой «привычки» быть только матерью, то это больше о повышении уровня осознанности и образованности населения.

Поэтому многие женщины держатся за роль быть матерью, женой и домохозяйкой, потому что для них это имеет большую ценность и привычно на уровне генетики.

Вообще роль отцовства и материнства – это довольно глубокая и не до конца изученная тема.

Конечно, очень важно при этом учитывать и национальные особенности государства.

Все знают, что мусульманская традиция предполагает многодетность. Есть семьи, в которых в нескольких поколениях много детей, и там не видят другого формата, кроме многодетности.

– Может быть, привычка многодетности продиктована религиозными мотивами?

Да, религия имеет большое значение для нашего общества. Люди стремятся восстановить духовные ценности, которые были утрачены в советское время, потому что, как твердила пропаганда, в то время Бога не было. А человек – существо биопсихосоциодуховное. То, что человек тянется к духовному познанию – это нормально. Психолог Гульнара Тлембаева

Люди не раз переживали времена перемен. У человека есть внутренняя потребность во что-то обязательно верить. Но и в этом могут быть некоторые перегибы, если говорить о вере в Бога, потому что некоторые конфессии ставят под запреты контрацепцию, аборты, то есть любую вещь, которая регулирует деторождение.

Уровень образования и культуры населения имеет большое значение, потому что есть религия, а есть вера, это разные понятия. Иногда бывает так, что религия становится не элементом духовного роста, а рычагом манипуляции и управления людьми.

Если человек малообразованный, то он может очень легко попасть под влияние религиозных догматов, и впоследствии он становится жертвой. Отсюда и феномен многодетности. Хотя желательно, чтобы количество детей и модель семьи были делом семейной пары, а не влиянием извне.

– Может быть такое, что статус многодетной матери дает женщинам ощущение своей исключительности, избранности?

Это так. Это такой глубинный момент нашей памяти и исторический фактор, потому что женщина очень долго была «товаром». Раньше молодая девушка была безвольна, из рук отца она переходила в руки мужа. Чаще выбор стоял отдать дочь в богатую семью, при этом смотрели на сумму калыма, опять-таки девочка была средством выживания ее родителей и младших братьев, сестер. Психолог Гульнара Тлембаева

К сожалению, у нас есть регионы республики, (обычно это юг и запад Казахстана), где женщина остается под властью семейной системы или родительской и потом переходит в родовую систему мужа. В этом случае девушка остается только на уровне потребления, использования ее самой в качестве функционала для рождения детей.

На это влияют географический и этнический факторы, потому что там традиции на сегодня еще более ригидные (неподатливость, сопротивление к переменам). Людям очень сложно менять эти традиции, потому что в свое время это помогало не одному поколению выжить.

Выход из этого может быть в поднятии уровня культуры и образованности общества.

– К вопросу о реализации женщины. В этом случае к ее переменам может негативно или с осторожностью относиться муж…

У мужчины по этому поводу может возникнуть очень много тревог. Если женщина станет успешнее его, если она начнет зарабатывать, его это может задеть как личность, как лидера, как добытчика. Ведь все перечисленное входило в его круг обязанностей, а теперь у него появляется конкурент в виде собственной жены, которая прежде никогда ему не перечила. Таким образом, новый статус супруги, скорее всего, будет обесценивать его положение как главы семьи. Психолог Гульнара Тлембаева

Там где много тревоги, там и идет борьба за власть, властность, контроль подчинение — это способы справится с тревогой.

Как подчеркивает психолог, есть семьи, в которых многодетность имеет другой смысл, в таких семьях детей рожают из достатка. Часто бывает так, что ресурсные семьи не только рожают, но и принимают в свою семью других детей и заботятся о них на равных.

Руководитель проекта «Бақытты отбасы» Асем Байдилданова рассказала о мерах социальной помощи, выработанных на городском уровне для поддержки малообеспеченных семей города Алматы.

По Алматы на сегодняшний день, функционируют 9 центров «Бақытты отбасы» для многодетных и малообеспеченных семей.

Основными задачами центров является укрепление их экономической самостоятельности повышение качества жизни малоимущим и многодетным семьям.

В частности у нас в центрах можно получить психологическую юридическую и социальную поддержку. Также наши специалисты помогают в содействие занятости, обучение основам предпринимательства, содействие в составлении бизнес-плана, организация обучающих курсов, а также вопросы в сфере жилья, здравоохранения, образования и др. Руководитель проекта Асем Байдилданова

В центрах «Бақытты отбасы» зарегистрировано порядка 13 тыс.человек информационно-консультативную и ресурсную поддержку получили уже 13 553 человек методическую и юридическую помощь 2 046 человек., прошли базовые тренинги по личностному росту, лидерству, бизнесу, семейным ценностям, психологии 1 444 человек, обучающие курсы для многодетных семей 1 611 человек (английский язык, компьютерная грамотность, швейное дело, бизнес планирование, дизайн одежды, курсы предпринимательства, бухгалтерский курс, кулинария войлоковаляние, мастера салонной индустрии и много другое.

На сегоднешний день, после обучения в центрах, постоянную работу нашли 133 казахстанца, в их числе также есть времено тудоустроенные.

По словам руководителя центра, приобретению второй специальности, для заинтерисованных людей повышает шанс трудоустроиться или оказывать услуги на дому с частичной занятостью.