Увольняемых из ВС РК военнослужащих будут адаптировать к новой жизни

В Минобороны разработали Правила по организации социальной адаптации лиц, увольняемых из Вооруженных сил РК, сообщает Zakon.kz.

Cоциальную адаптацию планируется осуществлять в двух направлениях: переподготовка и социально-психологическое обеспечение.

Для этого будут созданы комиссии по вопросам социальной адаптации лиц, подлежащих увольнению в запас. Состав комиссии формируется из представителей финансовой, медицинской, юридической, психологической служб и кадровых органов.

Кроме того, предусматривается, что Департамент воспитательной и идеологической работы Минобороны создаст на сайте ведомства Единую консультативную электронную систему ВС РК с информацией о профессиях, специальностях, вакансиях, востребованных на рынке труда, с которой может ознакомиться каждый военнослужащий.

Финансирование на профессиональную переподготовку рассчитывается, исходя из прогнозируемой численности нуждающихся в профессиональной переподготовке лиц, подлежащих социальной адаптации, средних показателей продолжительности и стоимости обучения. Расчет производится структурными подразделениями Минобороны, ответственными за вопросы образования и финансового обеспечения.

Планируется, что расходы на профессиональную переподготовку по гражданским специальностям, общая продолжительность которых составляет не более одного месяца, возмещаются в пределах выделенных денежных средств на данные цели.

Военнослужащих, подлежащих социальной адаптации, за 6 месяцев до увольнения будут письменно уведомлять о праве на обеспечение социальной адаптации, в том числе с целью приобретения гражданской специальности в период прохождения воинской службы.

Правила предусматривают, что комиссия будет проводить раз в квартал с военнослужащими, подлежащими социальной адаптации, консультации по вопросам социального обеспечения, в том числе оказывать психологическую поддержку и психологическое сопровождение.

Индивидуальные консультации будут включать в себя элементы обучения аутотренингу, специальным психотехническим упражнениям, способствующим психологической поддержке и сохранению психической устойчивости.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 3 августа.