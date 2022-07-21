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Запустить механизм регулярных консультаций секретарей Совбезов стран ЦА предложил Токаев

Касым-Жомарт Токаев выступает в Чолпон-Ате Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате, предложил запустить механизм регулярных консультаций секретарей Советов Безопасности, передает Zakon.kz.

Как отметил глава государства, «ключевым вопросом повестки дня остается укрепление взаимодействия в сфере безопасности и дипломатии».

Это крайне необходимо с целью обеспечения надлежащих условий для процветания народов Центральной Азии. Центрально-Азиатский регион должен стать обширной зоной устойчивого социально-экономического развития, всестороннего сотрудничества, мира и процветания. Для совместной выработки решений по предупреждению угроз безопасности следовало бы запустить механизм регулярных консультаций секретарей Советов Безопасности.Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент Казахстана предложил «поручить министрам иностранных дел на регулярной основе, минимум раз в полгода, проводить совещания для выработки согласованных подходов к ключевым вопросам региональной и международной проблематики».

Что касается сотрудничества с внерегиональными стратегическими партнерами, то Казахстан считает возможным принятие Концепции взаимодействия государств Центральной Азии в рамках многосторонних форматов. На мой взгляд, мы не должны замыкаться в зафиксированных географических пределах.Касым-Жомарт Токаев

В работе Консультативных встреч лидеров Центральной Азии, по мнению президента Казахстана, «могли бы принимать участие в качестве приглашенных гостей высокие представители и других сопредельных государств, например, России и Китая».

Уверен, это пойдет на пользу странам Центральной Азии, особенно при рассмотрении конкретных вопросов.Касым-Жомарт Токаев

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Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан
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