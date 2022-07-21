Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Президент предложил создать общерегиональный телеканал или интернет-сайт стран ЦА

Токаев предложил создать общерегиональный телеканал или интернет-сайт стран ЦА Фото: pxhere
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате сказал, что нужно усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы.

Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни. К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт.

Для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Читайте также

Утвержден размер стоимости знака в маркировке лекарственных средств

Увольняемых из ВС РК военнослужащих будут адаптировать к новой жизни

Приметы и традиции 21 июля: кто женится, счастлив будет

Анастасия Стативкина
Токаев Касым-Жомарт Казахстан Кыргызстан Центральная Азия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
мошенники телефон Казахстан
Телефонные мошенники стали втягивать казахстанцев в «спецоперации»
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Алимханулы Андраде бой
WBO официально назначила бой Алимханулы – Андраде за титул чемпиона мира
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
открытие фирма
Переезд компаний из России в Казахстан: в Алматы открылось новое производство
каникулы
Сокращение каникул у школьников прокомментировали в Минпросвещения
Китай добыча угля
Китай усиливает свою зависимость от угля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления