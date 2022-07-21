Президент предложил создать общерегиональный телеканал или интернет-сайт стран ЦА

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на IV Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Чолпон-Ате сказал, что нужно усилить взаимодействие для предупреждения негативных явлений в информационном пространстве, наносящих вред всему региону, сообщает Zakon.kz.

По его словам, сутью этой работы должна стать нерушимость нашей дружбы. Нам необходимо объединиться в противостоянии любым попыткам размежевать народы и внести раскол в наши отношения путем разжигания межгосударственной и межэтнической розни. К сожалению, до сих пор в наших СМИ ощущается острый информационный голод в части освещения жизни в странах региона. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Как заявил Касым-Жомарт Токаев, желательно переломить эту тенденцию, возможно, есть смысл создать общерегиональный телеканал или новостной интернет-сайт. Для детальной проработки этих моментов полезным будет на регулярной основе проводить совещания руководителей профильных ведомств и информагентств Центральной Азии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Читайте также Утвержден размер стоимости знака в маркировке лекарственных средств Увольняемых из ВС РК военнослужащих будут адаптировать к новой жизни Приметы и традиции 21 июля: кто женится, счастлив будет

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