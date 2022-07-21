В Казахстане утвердили соглашение о безвизовом режиме с Мальдивами

Постановлением правительства РК от 16 июля 2022 года утверждено Соглашение с правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу граждане обеих стран освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой cтороны на период, не превышающий 30 календарных дней с даты их въезда.

Соглашение было подписано в Мале 9 мая 2022 года.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.