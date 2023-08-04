Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Правительство Казахстана утвердило соглашение с Китаем о безвизовом режиме

Правительство Казахстана утвердило соглашение с Китаем о безвизовом режиме Фото: gov.kz
Постановлением правительства РК от 26 июля 2023 года утверждено Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о взаимном освобождении от визовых требований", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Действительными проездными документами Казахстана являются:

  • паспорт гражданина РК;
  • свидетельство на возвращение в РК.

Действительными проездными документами Китая являются:

  • полуслужебный паспорт гражданина КНР;
  • обычный паспорт гражданина КНР;
  • временный проездной документ КНР.

Предусматривается, что каждая из договаривающихся сторон имеет право временно, частично или полностью приостановить действие соглашения в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здравоохранения посредством письменного уведомления по дипломатическим каналам другой договаривающейся стороны.

В этом случае действие соглашения приостанавливается по истечении 30 календарных дней с даты получения такого уведомления. Договаривающиеся стороны согласовывают дату временного, частичного или полного возобновления действия настоящего Соглашения по дипломатическим каналам.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее мы рассказали о преимуществах для Казахстана от безвизового режима с Китаем.

Материал по теме

Поднебесная станет ближе: зачем Казахстан и Китай вводят безвиз и что это даст двум странам

Читайте также

Символику "Вежливых людей" и ЧВК "Вагнер" планируют убрать с прилавков в Казахстане

Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 7 августа

Наказали за дело, но незаконно: прокуроры массово отменяют штрафы предпринимателям

Лариса Черненко
Правительство РК Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Жительница Костанайской области отсудила у акима почти 14 млн тенге
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления