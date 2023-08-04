Правительство Казахстана утвердило соглашение с Китаем о безвизовом режиме
Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей (заключение контрактов, переговоры, оказание консультационных услуг и другие деловые цели) для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.
Действительными проездными документами Казахстана являются:
- паспорт гражданина РК;
- свидетельство на возвращение в РК.
Действительными проездными документами Китая являются:
- полуслужебный паспорт гражданина КНР;
- обычный паспорт гражданина КНР;
- временный проездной документ КНР.
Предусматривается, что каждая из договаривающихся сторон имеет право временно, частично или полностью приостановить действие соглашения в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка или здравоохранения посредством письменного уведомления по дипломатическим каналам другой договаривающейся стороны.
В этом случае действие соглашения приостанавливается по истечении 30 календарных дней с даты получения такого уведомления. Договаривающиеся стороны согласовывают дату временного, частичного или полного возобновления действия настоящего Соглашения по дипломатическим каналам.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
Ранее мы рассказали о преимуществах для Казахстана от безвизового режима с Китаем.
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